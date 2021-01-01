تطلق جوجل ميزة «تتبع بابا نويل» السنوية

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صورة الخبر: جوجل
جوجل

بالتزامن مع اقتراب احتفاليات رأس السنة، قررت جوجل هذا العام أن تقوم بطرح ميزة جديدة احتفالًا ببدء عام 2023، وقد أعلنت جوجل عن إطلاق ميزة جديدة وهي «تتبع بابا نويل» في رحلته السنوية، للاحتفال برأس السنة في وداع سنة 2022 وبداية سنة جديدة 2023.

بدءًا من الليلة.. جوجل تطلق ميزة «تتبع بابا نويل» السنوية
تسمح الميزة الجديدة التي أعلنت عنها جوجل في «تتبع بابا نويل» ليلة رأس السنة في رحلته السنوية، والتي تبدأ من القطب الشمالي ليسافر حول العالم ويوزع الهدايا على الأطفال ويسعى في تحقيق الأمنيات.

بداية ميزة تتبع بابا نويل التي أعلن عنها جوجل مؤخرًا منذ 19 عامًا، مما يشجع الأطفال والكبار والأسرة الواحدة من الانتظار بشغف ليلة رأس السنة، ويحلق بابا نويل في السماء مع حيوان الرنة الخاص به، ليعطي الهدايا للأطفال.

كيفية تتبع بابا نويل
تطبيق تتبع بابا نويل في رحلته السنوية
يمكنك من اتباع بابا نويل عبر رحلته السنوية من خلال متصف الويب المتوفر على الآيفون والآيباد، وذلك من خلال زيارة موقع تتبع بابا نويل الرسمي لشركة جوجل، ويوفر موقع الخرائط متابعة حية لسير بابا نويل في السماء ورحلته السنوية، كما تستعرض الوقت المخصص للوصول إليك بحسب رحلة بابا نويل.

بدءًا من الليلة.. جوجل تطلق ميزة «تتبع بابا نويل» السنوية
يوفر موقع الخرائط أيضًا صورًا لرحلة بابا نويل أثناء تسليمه للهدايا للأطفال والأهالي، كما أنه يوفر مجموعة مختارة من الألعاب الإبداعية التي يقوم بها بابا نويل أثناء رحلته السنوية حول العالم، ويستعرض عدد من الفيديوهات يمكنك مشاهدتها.

يمكنك متابعة رحلة بابا نويل وخط سيره حول العالم، بدءًا من الليلة الأحد الساعة 11:25 مساءً.

المصدر: المصرى اليوم

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