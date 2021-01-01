تستبدل بورش البنزين بمزيج من الماء والهواء



بورش بورش

قامت شركة بورش بملء سيارة 911 لأول مرة بوقود جديد تم إنشاؤه من الهواء الرقيق والماء، إذ تم تطوير «eFuel» بواسطة شركة تسمى Highly Innovative Fuels، والتي استثمر فيها صانع السيارات كاحتراز ضد الاضطرار إلى استخدام الكهرباء بالكامل في مستقبل خالٍ من الكربون.



وبحسب foxnews ، تصنع الشركة الوقود في مصنع يعمل بطاقة الرياح في بونتا أريناس، تشيلي، بالقرب من طرف أمريكا الجنوبية.



كما يجمع الوقود بين الكربون الملتقط من الغلاف الجوي والهيدروجين المستخرج من الماء لتكوين غاز الميثان، والذي يتم تحويله إلى وقود يعمل مثل البنزين.

قد يعجبك أيضا...

يبلغ إنتاج المصنع التجريبي حاليًا 34342 جالونًا سنويًا، ولكن سيتم زيادة إنتاجه إلى 145.3 مليون جالون بحلول أواخر هذا العقد.ستستخدمه بورش أولاً في مشاريع خاصة، بما في ذلك كوقود لسلسلة سباقات بورش موبيل 1 سوبركوب، حيث تكلف حاليًا 45 دولارًا للجالون الواحد، وفقًا لموتور تريند، لكنها ستكون أقل من 8 دولارات للجالون بحلول عام 2026.من جانبه أوضح متحدث باسم بورش لـ Fox News Digital أن «911» تستخدم لإثبات أنها لا تتطلب أي تعديلات وأن أي سيارة تعمل بالبنزين تقريبًا يمكن أن تستخدمها.نظرًا لأنه يتطلب قدرًا كبيرًا من ثاني أكسيد الكربون لصنعه كما ينبعث في انبعاثاته، فهو في الأساس وقود خالٍ من الضرر، ويمكن الموافقة عليه للاستخدام على نطاق واسع بموجب قواعد الانبعاثات المستقبلية.فيما تقوم شركة بورش وشركات السيارات الرياضية الأخرى وحتى سلسلة الفورمولا 1 بالتحقيق في تنفيذ هذه الفكرة من أجل الحفاظ على الأداء ومزايا الترفيه السمعي لمحركات الاحتراق الداخلي في منتجاتها.فأخبر الرئيس التنفيذي لشركة لامبورجيني، ستيفان وينكلمان، قناة Fox News Digital مؤخرًا أن علامته التجارية مهتمة جدًا بها.