(فيديو) تعرف على تفاصيل هيونداي كونا «N» الجديدة



هيونداي كونا «N» هيونداي كونا «N»

كشفت هيونداي عن الجيل الجديد من «كونا» خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تركت العلامة التجارية الكورية الجنوبية بعض التفاصيل.



مع ذلك، هناك 4 نماذج ستصل بحلول عام 2024: EV ، و hybrid ، و N Line، وبحسب motor1، من المتوقع كيف ستبدو هذه المتغيرات بناءً على صور الصحافة المقدمة.



استنادًا إلى الفيديو، يأتي Kona N Line بتفاصيل مزدحمة جدًا على الواجهة الأمامية، فهناك الكثير من القوام والألوان، بما في ذلك البلاستيك الأسود، والتشطيبات الرمادية، ولمسات لون الجسم، والتشذيب الفضي في الأسفل.

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بالإضافة إلى شريط إضاءة LED بجانب حافة غطاء المحرك، والذي تسميه هيونداي "الأفق السلس" في كل من كونا وسيارة السيدان الكبرى المعاد تصميمها.تمامًا مثل Kona الكهربائية، تأتي Kona N Line مع مصدات بلون الهيكل، وهذا التفصيل يميز الكهربي و N Line عن طرازي الهجين و ICE.في الخلف، خط Kona N مشغول تمامًا مثل مقدمة السيارة، يأتي مع موزع هواء، ونهايات عادم مزدوجة، وعناصر إضاءة تعكس تلك الموجودة في المقدمة.رغم ذلك، لم يوضح مقطع الفيديو نظرة مفصلة على الداخل، لكن Kona الجديدة تأتي مع زوج من الشاشات مقاس 12.3 بوصة تشترك في إطار واحد، بالإضافة إلى وجود ناقل الحركة على العمود خلف عجلة القيادة.