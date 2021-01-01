(فيديو) تعرف على تفاصيل هيونداي كونا «N» الجديدة

كشفت هيونداي عن الجيل الجديد من «كونا» خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تركت العلامة التجارية الكورية الجنوبية بعض التفاصيل.
مع ذلك، هناك 4 نماذج ستصل بحلول عام 2024: EV ، و hybrid ، و N Line، وبحسب motor1، من المتوقع كيف ستبدو هذه المتغيرات بناءً على صور الصحافة المقدمة.
استنادًا إلى الفيديو، يأتي Kona N Line بتفاصيل مزدحمة جدًا على الواجهة الأمامية، فهناك الكثير من القوام والألوان، بما في ذلك البلاستيك الأسود، والتشطيبات الرمادية، ولمسات لون الجسم، والتشذيب الفضي في الأسفل.
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