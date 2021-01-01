كل ما تريد معرفته عن مرسيدس العالمية وعودتها لمصر..بعد وصول 69 سيارة..

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استقبلت المنطقة الاقتصادية للقناة السويس منذ يومين، أول دفعة من سيارات المرسيدس بمختلف الموديلات داخل المركز اللوجيستي لمرسيدس- بنز بالمنطقة الصناعية بالسخنة، وذلك من خلال التشغيل التجريبي للمركز اللوجيستي الذي يشهد التشغيل الفعلي بحلول 2023.



ويعد هذا المركز هو أحد المراكز اللوجستية التي تهتم المنطقة الاقتصادية بتواجدها داخل نطاقها لتسهيل عمليات النقل والتوزيع والتخزين للسيارات من وإلى الميناء للمنطقة الصناعية، تمهيداً لطرح هذه السيارات في السوق المحلية، وتبلغ مساحة المركز اللوجيستي لمرسيدس نحو 20 ألف متر مربع وتصل السعة التخزينية له 750 سيارة، وقد استقبل المركز اللوجيستي خلال الدفعة الأولى 69 سيارة مرسيدس بمختلف الأنواع.



ورصدت «بوابة أخبار اليوم» كل ما تريد معرفته عن مرسيدس- بنز وأسباب تسمية طرازاتها وقصة خروجه وعودته لمصر وهي كالتالي :

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1-تعتبر شركة مرسيدس بنز من أقدم شركات صناعة السيارات عالمياً وتم تأسيسها عام 1886 بواسطة الالماني كارل فريدريتش بنز وذلك بعد حصوله على براءة اختراع أول سيارة بالعالم2-سر تسميتها باسم مرسيدس، واستخدام الاسم لأول مرة في طرازات دايملر، ففي 2 أبريل عام 1900، قررت شركة دايملر تسمية سياراتها باسم مرسيدس وهو اسم ابنة رجل الأعمال النمساوي إيميل جيلينيك والذي كان يقوم ببيع طرازات الشركة وكذلك تسجيلها في سباقات السيارات، و الاسم أصله أسباني ويعني الرحمة3-تم تصميم شعار جديد للشركة مرسيدس في عام 1926 مكون من نجمة بثلاث رؤوس و الثلاث رؤوس ترمز لشعار شركة Daimler وهو: محركات للبرو للبحر وللجو ويحيط النجمة نبات الغار الذي كان يتواجد في شعار شركة Benz & Cie تم تغيير الشعار للشكل الحالي في عام 1996.4--معنى تسمية طرازات مرسيدس المختلفة يوجد أحرف تختصر نوع وفئة كل طراز من سيارات مرسيدسحرف C: يرمز للسيارات الكوبيهحرف D: للسيارات التي تعمل بمحركات الديزل.حرف E: والذي يرمز للسيارات التي تحتوي على محركات بنظام حقن مباشر.حرف G: يرمز لكلمة Gel?ndewagen بالألمانية والتي تعني SUV.حرف K: يرمز للسيارات التي تستعمل السوبرتشارج.حرف R: يستخدم لسيارات السباقات مثل 300SLR.حرف S: يرمز لكلمة Sonderklasse بالألمانية والتي تعني فئة خاصة.حرف T: يرمز للسيارات من فئات الـ Station Wagon.5-جاءت بداية شركة مرسيدس في مصر في عام 1996، تم إنشاء الشركة المصرية الألمانية للسيارات في نوفمبر 1996 كمشروع مشترك بين الشركة الوطنية للسيارات وكيل مرسيدس-بنز في مصر بنسبة 74% ومرسيدس-بنز 26%ويتكون المصنع من خطين للإنتاج تم تجهيزها بأحدث المعدات وبلغت الطاقة الإنتاجية لكل خط منهما حوالي 2500 سيارة سنويا بنظام الدورية الواحدة وبطاقة إجمالية بلغت 10 آلاف سيارة سنويا بنظام الورديتين وتم تجهيز المصنع بشكل متطور لا يقل بأي حال من الأحوال عن تجهيزات مصانع مرسيدس-بنز في ألمانيا.6-اتخذت مرسيدس قرار خروجها من مصر في أبريل 2015 بسبب نقص العملة في هذا التوقيت كان عامل رئيسي لقرار الشركة العملاقة وكان السبب الأهم وراء عملية الانسحاب هو اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية التي تنص على تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 10% سنوياً على السيارات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي بداية من عام 2010.7-أعلنت شركة "مرسيدس بنز" الألمانية في يناير 2019 استئناف العمل مرة أخرى في تجميع سياراتها بمصر بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في تشجيع وتعزيز مناخ الاستثمار والسعي نحو توطين الصناعات التكنولوجية الحديثة، وهو الأمر الذى قالت فيه الشركة إنه "يتسق مع نهجها"، يعتبر سببًا رئيسيًّا فى عودة العمل مرة أخرى في مصر.