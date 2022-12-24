أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم الإثنين 26-12-2022 ببداية التعاملات



أسعار العملات أسعار العملات

تباينت أسعار العملات اليوم الإثنين 26-12-2022، ببداية التعاملات اليومية في البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترلنيي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي»، بحسب متوسط أسعار الصرف بالبنك المركزي المصري، وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.68 جنيه للشراء، و 24.74 للبيع.



سعر اليورو اليوم: 26.20 جنيه للشراء، و 26.27 للبيع.

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سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.77 جنيه للشراء، و 29.84 للبيع.سعر الريال السعودي اليوم: 6.56 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم: 80.60 جنيه للشراء، و 80.81 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.72 جنيه للشراء، و 6.73 للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري.سعر الدولار في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 24.64 جنيه للشراء، و 24.69 للبيع.بنك مصر: 24.64 جنيه للشراء، و 24.69 للبيع.البنك التجاري الدولي: 24.68 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.بنك الإسكندرية: 24.70 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع، وفق أسعار العملات.سعر اليورو في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 26.13 جنيه للشراء، و 26.25 للبيع.بنك مصر: 26.13 جنيه للشراء، و 26.25 للبيع.البنك التجاري الدولي: 26.17 جنيه للشراء، و 26.32 للبيع.بنك الإسكندرية: 26.19 جنيه للشراء، و 26.31 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 29.68 جنيه للشراء، و 29.82 للبيع.بنك مصر: 29.68 جنيه للشراء، و 29.82 للبيع.البنك التجاري الدولي: 29.72 جنيه للشراء، و 29.89 للبيع.بنك الإسكندرية: 29.75 جنيه للشراء، و 29.86 للبيع، وفق أسعار العملات.سعر الريال السعودي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 6.55 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.بنك مصر: 6.55 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.البنك التجاري الدولي: 6.54 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.بنك الإسكندرية: 6.55 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.سعر الدينار الكويتي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 77.78 جنيه للشراء، و 80.60 للبيع.بنك مصر: 77.76 جنيه للشراء، و 80.60 للبيع.البنك التجاري الدولي: 77.84 جنيه للشراء، و 80.90 للبيع.بنك الإسكندرية: 76.74 جنيه للشراء، و 80.80 للبيع، وفق أسعار العملات.سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 6.71 جنيه للشراء، و 6.72 للبيع.بنك الإسكندرية: 6.71 جنيه للشراء، و 6.73 للبيع.بنك مصر: 6.71 جنيه للشراء، و 6.72 للبيع.البنك المصري الخليجي: 6.72 جنيه للشراء، و 6.74 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.