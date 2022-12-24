أسعار الذهب في مصر والدول العربية اليوم السبت 26 نوفمبر 2022

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أسعار الذهب

استهلت أسعار الذهب اليوم السبت 26 نوفمبر 2022 في مصر، نشاط الساعات الأولى على آخر تراجع لسعر الذهب قبل نهاية تعاملات يوم الجمعة.

سعر الذهب اليوم فى مصر
سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 1619 جنيها، وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 1417 جنيها، وتداول سعر عيار الذهب 18 عند 1214 جنيها، ووصل سعر عيار الذهب 14 إلى 947 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب الآن في مصر
انخفض سعر جنيه الذهب، قبل نهاية يوم الجمعة 24 جنيهًا، في السوق المحلية، ليسجل سعره اليوم نحو 11336 جنيهًا، وهذا السعر لا يشمل مصنعيه أو ضريبة أو دمغة، ويساوي قيمة الذهب الخام.

سعر الذهب اليوم في الدول العربية:
بدأ سعر الذهب اليوم السبت 26 نوفمبر 2022، نشاط الساعات الأولى في الدول العربية، على أسعار نهائية تعاملات يوم الجمعة وسجل كالآتي:

سعر الذهب اليوم في السعودية
سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 211.59 ريال.

سعر الذهب عيار 22 حوالي 193.96 ريال.

سعر الذهب عيار 21 عند 185.14 ريال.
سعر الذهب عيار 18 إلى 158.69 ريال.

سعر الذهب عيار 14 نحو 123.43 ريال.

سعر الذهب اليوم في الإمارات
سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 207.08 درهم.

سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 189.82 درهم.

سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 181.19 درهم.

سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 155.31 درهم.

سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 120.80 درهم.

سعر الذهب اليوم في الكويت
سعر الذهب عيار 24 نحو 17.35 دينار

سعر الذهب عيار 22 نحو 15.91 دينار.

سعر الذهب عيار 21 نحو 15.18 دينار.

سعر الذهب عيار 18 نحو 13.01 دينار.

سعر الذهب عيار 14 نحو 10.12 دينار.

المصدر: بوابه الاهرام

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