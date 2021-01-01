الكشف عن حذاء الرجل الحديدي..يمنحك «قوة إضافية»..

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نجح مختبر Biomechatronics Lab في جامعة ستانفورد، في تطوير حذاء على صورة هيكل خارجي آلي، يمنح الإنسان تعزيزات تعمل بمحرك أثناء المشي، وعبر زوج الأحذية الآلية التي تشبه حذاء الرجل الحديدي.



وقال خبير الروبوتات ما بعد الدكتوراه باتريك سليد في المنفذ: "هذا هو الرجل الحديدي في العالم الحقيقي، إنه في الأساس حذاء مزود بمحرك.. من خلال استبدال وظيفة ربلة الساق بمحرك، يمكننا حقًا تعزيز خطوتك ومساعدتك على المشي بسهولة أكبر وبسرعة أكبر."



وينزلق تصميم حذاء الروبوت هذا فوق حذائك المجهز بأجهزة استشعار، ويتم توصيله بعضلة الساق بدعامة، وأسلاك مصنوعة من ألياف الكربون.

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ويساعد الكبل الموجود خلف ربلة الساق، والذي يتم توصيله بالحذاء، في تقليل الجهد المطلوب لدفع الشخص بعيدًا عن الأرض.هذا بالإضافة إلى أدوات المساعدة الجسدية المستقبلية المرتقبة، ووفقًا لـموقع CNET ، يمتلك مختبر Biomechatronics Lab "محاكيات الهيكل الخارجي" الخاصة به، والتي تضع خيوطًا خارجية على أجهزة المشي وتسمح للباحثين بجمع البيانات الضرورية لبناء وإعادة بناء نماذج مختلفة الأحذية الآلية.