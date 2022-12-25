رئيس الزمالك يعلن عن صفقة تبادلية مع الاتحاد السكندري كشف مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن امكانيه عوده محمد علاء نجم.تلفربق المعار لـ الاتحاد السكندري صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية.



مستشار رئيس الجمهورية يكشف عدد حالات الإصابة بـ جدري القرود قال الدكتور محمد تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن وزارة الصحة أعلنت عن جميع المصابين بجدري القرود في وقت سابق رسميًا، وعدد الحالات أربعة إلى جانب الحالة التي تم اكتشافها مؤخرًا جاءت من المخالطة لمريض مصاب بالفيروس، والحالات الثلاثة الأخرى كانت في وقت سابق، منوها بأن هذا الوضع الحالي هو الموجود لهذا المرض.



السلطات التركية تقبض على 44 جاسوسًا إسرائيليًا .. تفاصيل ألقت السلطات التركية القبض علي 44 شخصاً متورطين في قضية جاسوسية لصالح إسرائيل ضد المنظمات الفليسطينية في تركيا.



رمضان 2023 l البحوث الفلكية يكشف عن موعد بدايته موعد بداية شهر رمضان 2023، أكثر ما يبحث عنه المسلمون خلال الفترة الحالية، حيث أنه لم يعد يفصلنا عن الشهر الكريم كثير من الوقت، خاصة مع اقتراب بداية عام 2023.

