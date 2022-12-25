كشف مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن امكانيه عوده محمد علاء نجم.تلفربق المعار لـ الاتحاد السكندري صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية.
قال الدكتور محمد تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن وزارة الصحة أعلنت عن جميع المصابين بجدري القرود في وقت سابق رسميًا، وعدد الحالات أربعة إلى جانب الحالة التي تم اكتشافها مؤخرًا جاءت من المخالطة لمريض مصاب بالفيروس، والحالات الثلاثة الأخرى كانت في وقت سابق، منوها بأن هذا الوضع الحالي هو الموجود لهذا المرض.
ألقت السلطات التركية القبض علي 44 شخصاً متورطين في قضية جاسوسية لصالح إسرائيل ضد المنظمات الفليسطينية في تركيا.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمقر إقامته في واشنطن، قادة المنظمات اليهودية الأمريكية.
موعد بداية شهر رمضان 2023، أكثر ما يبحث عنه المسلمون خلال الفترة الحالية، حيث أنه لم يعد يفصلنا عن الشهر الكريم كثير من الوقت، خاصة مع اقتراب بداية عام 2023.
أصلي الفجر قبل الشروق بوقت بسيط فهل بهذا أكون قد ضيعت وقت الفجر ؟.. سؤال ورد الى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق ، وأجاب قائلا: لو ادركت صلاة الفجر قبل الشروق بدقيقة واحدة ، تكون بذلك قد أديت الفجر في موعدها تحصل على ثواب أدائه حاضر .