بعد تعادل الأهلي .. كولر: لم أر في حياتي مثل إهدار سموحة للوقت "ليس أخلاق رياضية"



كولر كولر

صرح السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، أنه لم ير مثل هذه المباراة خلال مسيرته في الملاعب، كما هاجم الأسلوب الذي اعتمد عليه فريق سموحة من خلال إهدار الوقت.



وتعثر فريق الأهلي بالتعادل السلبي مع فريق سموحة، في لقاء أقيم على ملعب "الأهلي WE السلام" ضمن حسابات الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري المصري نسخة موسم (2022 -2023).



وقال كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي :"لم أرى مثل هذه المباراة في حياتي، لم أر فريق في حياتي يهدر الوقت كل 3 دقائق هذه ليست أخلاق رياضية".

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وأضاف :"في كأس العالم كان يتم احتساب الدقائق لتحسين جودة كرة القدم، أعتقد إذا حصل لاعب على بطاقة حمراء لتحسنت الأمور".وواصل :"في الشوط الأول لم نلعب بشكل جيد بسبب الأسلوب الدفاعي الذي اتبعه فريق سموحة".وأكمل كولر :"اعترف أننا في الشوط الأول لم نلعب بشكل جيد لكننا في الشوط الثاني الفريق تحسن قليلاً".وعن التشكيل الذي لعب به مباراة سموحة، رد المدير الفني للأهلي :"في المباراة أضع سيناريو وأحيانًا لا تسير الأمور بالشكل الذي تريده".ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، مساء الأربعاء المقبل، في لقاء سيقام على ملعب "استاد القاهرة" ضمن حسابات الأسبوع العاشر.ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد (23 نقطة) بفارق نقطتين عن الزمالك والذي تعثر أيضًا مع المقاولون العرب بدون أهداف.