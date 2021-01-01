المنصة وقعت .. غضب أولياء الأمور بشأن الامتحان التجريبي لـ الأول والثاني الثانوي



الامتحان التجريبي لـ الأول والثاني الثانوي الامتحان التجريبي لـ الأول والثاني الثانوي

أعرب عددًا من أولياء أمور إحدى مدارس الثانوية بشرق مدينة نصر، عن انزعاجهم من إلغاء الامتحان التجريبي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، والذي وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بانعقاده منتصف ديسمبر الجاري، وذلك بعد مواجهة مشاكل متعلقة بالإنترنت والوصول إلى المنصة.



وقال أولياء الأمور، إنه كان من المقرر انعقاد الامتحان التجريبي لطلاب المدرسة، كما هو الحال في كافة مدارس الجمهورية الأسبوع الماضي، مشيرةً إلى أن الطلاب لم يتمكنوا من الوصول إلى المنصة.



وأوضح أولياء الأمور، أن المدرسة خاطبتهم بشأن إلغاء الامتحان ناسبين قرار الإلغاء للوزارة، ومعللين ذلك بوجود بعض الأعطال بالمنصة.

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امتحان إلكتروني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانويوبالتواصل مع مصدر مطلع بمديرية التربية والتعليم في مدينة مصر، أكد أنه تم رصد تلك المشكلة وهناك شكاوى من أولياء الأمور يتم التعامل معها بالفعل.وأضاف المصدر، خلال حديثه لـ القاهر 24، أن هذه التجربة كان الهدف منها اختبار المنصة وكذلك رصد الأخطاء، موضحًا أن الامتحانات نجحت في مدينة نصر بنسبة تخطت 95%.وأشار المصدر إلى أنه تم رصد مشكلة الوصول للمنصة في بعض المدارس، وأنه تم التعامل مع الأزمة، وجاري تحديد موعد امتحانات للطلاب لاختبار المنصة، قبل انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول والمقرر لها 14 يناير المقبل.وكان مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علق في وقت سابق، على إعلان بعض المدارس جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، مطلع شهر يناير المقبل، مؤكدًا أن الامتحانات لن تبدأ قبل يوم 14 يناير المقبل.وأوضح المصدر، أن الوزارة وجهت جميع المديريات التابعة لها، بضرورة الالتزام بالمواعيد التي حددتها الوزارة للامتحانات، مؤكدًا أن منصة الامتحانات لن تعمل ولن يتم إتاحتها للطلاب قبل 14 يناير، وما دون ذلك سيكون للمواد غير المضافة.