الرئيس الروسى : هذه شروط روسيا لبدء المفاوضات مع أوكرانيا



الرئيس الروسى الرئيس الروسى

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن موسكو مستعدة للتفاوض بشأن الحلول المقبولة مع جميع أطراف النزاع الأوكرانى، لكنه أشار إلى أن كييف ترفض ذلك.



وأضاف "بوتين"، أن السلطات الأوكرانية هى من أثارت الصراع عبر القيام بأعمال عسكرية ضد المدنيين، مؤكدًا أن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا تسير فى الاتجاه الصحيح للدفاع عن مصالحها الوطنية ومصالح مواطنيها وشعبها.



فيما أعلنت أوكرانيا زوال الخطر لعدم وجود تقارير مؤكدة عن هجمات روسية جديدة، كانت صفّارات الإنذار قد أطلقت فى أنحاء أوكرانيا إعلانًا عن حالة التأهب الجوى عقب تحليق طائرات روسية فى سماء بيلاروسيا.

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كما أفادت روسيا عن إحباط محاولات هجومية أوكرانية على عدة محاور استهدفت وحدات عسكرية، وأسفرت عن تصفية أكثر من 220 جنديًا أوكرانيًا بين قتيل وجريح.منا جانبه، قال حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن عملية التفاوض من الجانب الروسى مطروحة منذ بداية العمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا، لكنها مفاوضات مشروطة بتحقيق الأهداف الروسية.أضاف "مشيك" أن القرارات الغربية العدائية تجاه موسكو هى التى توقف عملية المفاوضات، بحسب التصريحات الروسية.وأوضح أن موسكو تريد أن تكون أوكرانيا دولة محايدة منزوعة السلاح بعيدة عن حلف الناتو حتى لا يكون هناك تهديد على الأراضى الروسية والمواطن الروسى من جانب الحلف، وهو ما ترفضه أوكرانيا.كما ذكر أنه لا توجد أى معلومات رسمية صادرة من وزارة الدفاع الروسية عن هجمات جوية جديدة على الأراضى الأوكرانية اليوم.متابعًا، أن القوات الروسية تستعد الآن للتحرك من أجل تحرير مقاطعات خيرسون وزابوريجيا ودونيتسك والتى يسيطر عليها الآن الجيش الأوكرانى.اختتم "مشيك" حديثه لـ"القاهرة الإخبارية"، قائلًا، إن استهداف القوات الأوكرانية للداخل الروسى يعطى منحى جديدًا للحرب، وهو ما يدفع الجيش الروسى لاستهداف مناطق صنع القرار والمقرات الحكومية الأوكرانية ومقر الرئيس الأوكرانى فولديمير زيلينسكى، ذاته.