رجعت موضة .. أبرز اتجاهات الملابس والإكسسوارات بشتاء 2023



الملابس والإكسسوارات بشتاء 2023 الملابس والإكسسوارات بشتاء 2023

تبحث أي امرأة عن الملابس المناسبة لها والتي تجعلها تبدو في أفضل إطلالة عند حضورها أي مناسبة أو عند ذهابها للعمل، لذلك تطلع على كل ماهو أنيق ويتماشى مع أبرز اتجاهات الموضة ليختار من بينها ما يناسبها، ولهذا نستعرض في التقرير، أبرز اتجاهات موضة الملابس والإكسسوارات فى شتاء 2023، وفقًا لما ذكره موقع "bustle".



أبرز اتجاهات موضة الملابس والإكسسوارات بشتاء 2023

حذاء بلاتفورم

تحرص الكثيرات من النساء على ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي والتي تجعلها تحصل على إطلالة أنثوية مميزة، ولكن يزعجهن أنه مؤلم وغير عملي، ولكن الحذاء البلاتفورم، أي الحذاء ذو النعل السميك يوازن المعادلة ويحقق المطلوب منه وهو من الاتجاهات المتوقع انتشارها في شتاء 2023، وظهرت به العديد من مشاهير النساء مثل عارضة الأزياء جيجى حديد.



الكورسيهات المصممة بطبقات

تعتبر الكورسيهات من قطع الملابس التي كانت منتشرة في الصيف الماضي والمتوقع استمرارها في الشتاء المقبل، وظهرت به العديد من النساء مثل عارضة الأزياء جيجي حديد .

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ملابس مزينة بالزهور والفواكه الحمضيةتعتبر الملابس الشتوية المزينة بالزهور والفواكه الحمضية من أبرز اتجاهات الملابس المتوقع انتشارها في شتاء 2023، مثل "بلوفر" مزين بالبرتقال أو بزهور وغيرها من العديد من الأشكال النابضة بالحياة .جواكيت جلديةيعتبر الجاكيت الجلد من أبرز اتجاهات الملابس المتوقع انتشارها في شتاء 2023، ومن اتجاهات الموضة التي كانت منتشرة في تسعينات القرن الماضى، والتي يمكن ارتدائها فوق فستان من الساتان، أو "تى شيرت"، مع بنطلون جينز، للحصول على إطلالة مميزة.معاطف فضفاضةتعتبر المعاطف الفضفاضة من أبرز اتجاهات الملابس الشتوية المتوقع انتشارها في عام 2023، والتي تساعد على الشعور بالدفء في الأيام الباردة، ومن المتوقع انتشار معطف مصمم بفراء صناعى أو معطف منتفخ وغيرها من المعاطف الفضفاضة .فساتين طويلة بياقة مدورةشوهدت الكثيرات من النساء بفستان طويل مصمم بياقة مدورة وبأكمام مثل نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي، كيم كارداشيان والذى يمكن ارتدائه مع حذاء مصمم بكعب عالى .تدفئة الأرجليتوقع خبراء الموضة انتشار اتجاه جوارب طويلة مصنوعة من قماش مخملى تساعد على الشعور بالدفء، والذى يمكن ارتدائه مع فستان أو تنورة، والذى شوهدت به بعض عارضات الأزياء خلال أسبوع الموضة في باريس.