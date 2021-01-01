تفاصيل أضخم كتلة برودة.. وموعد وصولها إلى مصر

بدأ فصل الشتاء رسميًا يوم الأربعاء الماضي، وبدأت معه نسماته الباردة التي اعتدنا عليها كل عام في هذا التوقيت، إلا أنه من المتوقع أن يغزو البلاد خلال الأيام القليلة الماضية ظاهرة كونية جديدة هي المرتفع السيبيري.
أضخم كتلة برودة تضرب مصر
يعتبر المرتفع السيبيري ظاهرة كونية جديدة، وأضخم كتلة برودة تضرب مصر، حيث أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن تلك الظاهرة الجوية التي تتعرض لها مصر الآن هي مرتفع جوي في أعلى طبقات الجو، ما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة.
موعد تعرض مصر لـ المرتفع السيبيري
يأتي المرتفع الجوي السيبيري من شمال آسيا وروسيا، وتكون درجات الحرارة هناك 50 درجة تحت الصفر، حيث يتسبب هذا المرتفع في تكوين كتلة ضخمة من الهواء البارد وتتجمع فوق منطقة سيبيريا، وتتشكل نتيجة التبريد السطحي الشديد فوق المناطق القارية البعيدة عن التأثيرات البحرية، إلا أن موقع مصر المتميز ووجود البحر المتوسط ساعد على تعديل تلك الكتلة شديدة البرودة مع المرتفع السيبيري عندما يصل إلى شمال أفريقيا.
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