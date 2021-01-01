

طريقة عمل السحلب بالمنزل طريقة عمل السحلب بالمنزل



يعد السحلب من المشروبات الشتوية المفيدة، والتي يمكن أن تقدميها لأسرتك بدلا من الكافيين والمشروبات غير الصحية، وذلك نقدم لكِ اليوم أسرارا لعمل السحلب بطعم مميز.



طريقة عمل السحلب بالمنزل

المقادير:

5 كوب حليب سائل

5 م ك كورن فلور

5 م ك سكر أو حسب الرغبة

1 م ك سمسم

1 م ك بندق مدروش حسب الرغبة

1 م ك زبيب

رشة فانيليا



ملحوظة:

ممكن عمل تحويجة السحلب عبارة عن نفس المكونات مع تبديل الحليب السائل باللبن البودرة مع إضافة دقيق الأرز بنفس بقية المقادير وتحفظ في برطمان محكم الغلق.

للتزيين:

مكسرات حسب الرغبة

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الطريقة:- نضع الحليب علي النار مع السكر والفانيليا- يقلب الكورن فلور مع قليل من الحليب البارد ويضاف لخليط الحليب والسكر مع التقليب المستمر- يضاف الزبييب والسمسم المحمص والقرفة والبندق أو السوداني المدروش مع التقليب- يقدم ساخنا مع المكسرات والقرفة والزبيب حسب الرغبة