كأس العالم للأندية .. القصة الكاملة لأزمة مشاركة ريال مدريد

يواجه نادي ريال مدريد، أزمة بشأن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 1 فبراير المقبل حتى 11 من نفس الشهر.
ويرى خافيير تيباس رئيس رابطة الاتحاد الإسباني، أن مشاركة ريال مدريد في البطولة بهذا التوقيت يؤثر على جدول مشاركاته في بطولة الدوري، ولابد من عدم مشاركته واختيار فريق آخر، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد “فيفا” بسبب عدم تنسيق المواعيد مع الاتحاد المحلية.
وأشارت الشبكة إلى أن أجندة البطولة ستضع ريال مدريد في ورطة، بتأجيل مباراتين له، حال تأهله لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بالأضافة إلى تأجيل مباراة جديدة للملكي أمام إلتشي أحد يومي 11،12 فبراير في بطولة الدوري الإسباني، كما أن إعادة جدولة مباراة ريال مدريد المحتملة في نصف النهائي بكأس ملك إسبانيا سيكون أمرًا صعبًا، وقد يزيد الأمر صعوبة أن يلتقي ببرشلونة أو ريال بيتيس، وهما الذين يشاركان في الدوري الأوروبي، ما يعني بأن المباراة إذا ما تم تأجيلها لوقت لاحق في شهر إبريل، قد يتم تأجيلها مرة أخرى بسبب مباراة محتملة للخصم في بطولة الدوري الأوروبي.
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