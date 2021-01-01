كأس العالم للأندية .. القصة الكاملة لأزمة مشاركة ريال مدريد

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يواجه نادي ريال مدريد، أزمة بشأن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 1 فبراير المقبل حتى 11 من نفس الشهر.



ويرى خافيير تيباس رئيس رابطة الاتحاد الإسباني، أن مشاركة ريال مدريد في البطولة بهذا التوقيت يؤثر على جدول مشاركاته في بطولة الدوري، ولابد من عدم مشاركته واختيار فريق آخر، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد “فيفا” بسبب عدم تنسيق المواعيد مع الاتحاد المحلية.



وأشارت الشبكة إلى أن أجندة البطولة ستضع ريال مدريد في ورطة، بتأجيل مباراتين له، حال تأهله لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بالأضافة إلى تأجيل مباراة جديدة للملكي أمام إلتشي أحد يومي 11،12 فبراير في بطولة الدوري الإسباني، كما أن إعادة جدولة مباراة ريال مدريد المحتملة في نصف النهائي بكأس ملك إسبانيا سيكون أمرًا صعبًا، وقد يزيد الأمر صعوبة أن يلتقي ببرشلونة أو ريال بيتيس، وهما الذين يشاركان في الدوري الأوروبي، ما يعني بأن المباراة إذا ما تم تأجيلها لوقت لاحق في شهر إبريل، قد يتم تأجيلها مرة أخرى بسبب مباراة محتملة للخصم في بطولة الدوري الأوروبي.

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هل ينسحب ريال مدريد؟حتى الآن لم يصدر نادي ريال مدريد قرارا رسميا حول إمكانية عدم المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية، أو حتى مجرد التلميح.وقال ميجيل بلنسيا الإعلامي بقناة ريال مدريد، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: "انسحاب ريال مدريد من بطولة كأس العالم للأندية؟ لا أعتقد أن هذه سيحدث".وأضاف: "ليس لدي معلومات كافية حول الأزمة، ولكن ريال مدريد لم يصدر أي قرارا رسميا بشأن هذا الأمر، وأعتقد أنه سيشارك بشكل طبيعي في البطولة".الفرق التي ستشارك في كأس العالم للأندية 2023يشارك في النسخة المقبلة كل من بطولة كأس العالم للأندية كل من، الوداد المغربي ( بطل دوري البلد المستضيف للبطولة)، الأهلي المصري (وصيف بطل إفريقيا)، الهلال السعودي (دوري آسيا)، ريال مدريد (بطل أوروبا)، سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل أمريكا الشمالية)، فلامنجو البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية)، أوكلاند سيتي النيوزلندي (بطل أوقيانوسيا).وتشهد بطولة كأس العالم للأندية 2023، صراع خاصا بين الأهلي وريال مدريد حيث يتصدر ريال قائمة الأندية الأكثر تتويجا بالألقاب القارية والعالمية برصيد 28 لقبا، ويحل الأهلي ثانيا بـ 24 لقبا.