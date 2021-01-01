أستشاري أوعية الدموية ينصح .. كيف تحمي نفسك من دوالي الساقين؟



دوالي الساقين دوالي الساقين



صرح الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بكلية طب قصر العينى، أن دوالى الساقين تحدث نتيجة تمدد بالأوردة بسبب ضعف الصمامات التى تنظم حركة الدم داخل الأوردة، ويتم حالياً علاج الدوالى باستخدام تقنيات حديثة باستخدام الاشعة التداخلية التي تعد من افضل وأأمن طرق العلاج لكبار السن ومن يعانى من الضغط والسكر.



وقال الدكتور وليد الدالى يعتبر علاج دوالي الساقين بالأشعة التداخلية مثل القسطرة و الليزر والتردد الحرارى من افضل الطرق العلاجية لمن يعانى من دوالى الساقين وذلك نتيجة للتطور الطبي والثورة التقنية الحديثة في مجال الطب حيث يمكن الآن إجراء العديد من العمليات دون جراحه وذلك عن طريق استخدام الأشعة التداخلية.



وتابع الدكتور وليد الدالى، أن الدوالي هو وضع تكون فيه الأوردة متمددة ومتوسعة ومن الممكن أن تظهر الدوالي في جميع الأوردة في الجسم، لكنها تصيب أوردة الساقين في الغالب، وذلك لأن المشي والوقوف الطويل يزيدان الضغط على أوردة الجزء السفلي من الجسم وتصيب دوالى الساقين نسبة كبيرة من الرجال و النساء و قد تحدث فى أى سن و تزيد نسبة الإصابة بها فى الذين يتطلب عملهم الوقوف لفترة طويلة وسنتطرق الى العوامل التى تساعد على زيادة نسبة الإصابة بالدوالى.

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وأكد الدكتور وليد الدالى أن العوامل التى تسبب ظهور الدوالي كثيرة مثل الحمل والتغييرات الهرمونية أثناء الحمل وفى هذه الفترة يصعب تقييم حالة دوالى الساق ويجب الفحص بعد الولادة، والسمنة، وتقدم العمر، والعامل الوراثي، والوظائف التي تتطلب الوقوف لساعات كالمدرسات والأطباء والحلاقين.وأوضح الدكتور وليد الدالى أن دوالى الساقين تسبب تشوه فى شكل الساقين وأيضا قد تسبب ألم نتيجة تراكم الدم فى الأوردة وعدم قدرة الأوردة على دفع الدم الى أعلى و قد يتغير لون الجلد نتيجة ترسب الحديد الموجود فى خلايا الدم المتراكم فى الجلد و فى الحالات المتقدمة تسبب الدوالى تورم و تقرحات بالساقين يكون من الصعب التئامها مع زيادة احتمالية حدوث تجلطات و التهابات فى الأوردة المصابة.