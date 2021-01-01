تفاصيل العثور على كنز أثري في إسنا| فيديو



كنز أثري كنز أثري



أكد أحمد حسن مدير عام آثار إسنا، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي زار مدينة إسنا حيث قرار إحياء المدينة التاريخية، وقامت وزارة السياحة والاثار بالاهتمام بالمعابد والآثار وعمل اكتشافات هامة.



وقال أحمد حسن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحنا مصري” عبر “الفضائية” المصرية، أنه متوقع أن يكون هناك إكتشافات خلال الفترة الحالية.



وتابع مدير عام آثار إسنا، أنه تم العثور على كنز من العصر الإسلامي والمملوكي والفاطمي إضافة إلى مجموعة من العملات الذهبية والفضية والبرونزية تعود إلى العصر الإسلامي.

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بقايا مقصورة من العصر البطلمي بـ إسناوأشار أحمد حسن إلى أنه وصلنا لاكتشاف بقايا مقصورة من العصر البطلمي وبعض القطع الأثرية الهامة.