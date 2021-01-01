تحديد موعد مباراة الأهلي أمام أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

حددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، موعد أول مباراةلـ الأهلي في كأس العالم للأندية المقرر إقامته في المغرب، حيث من المقرر إقامتها من يوم 1 فبراير وحتى 11 من الشهر نفسه.
ويشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما قرر الاتحاد الدولي استضافة المغرب للبطولة، ليشارك الوداد باعتباره بطل المغرب، بينما يشارك «الأحمر» ممثلا لقارة أفريقيا.
وبحسب ما ورد في خطاب الاتحاد الدولي «فيفا» إلى النادي الأهلي، والذي تلقاه النادي خلال الأيام الماضية، فإنه تقرر أن تنطلق مباراة الأهلي في الدوري التمهيدي للبطولة أمام أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، في أول أيام انطلاق البطولة يوم 1 فبراير.
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