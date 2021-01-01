بعد تراجع النتائج .. أزمات تضرب موسيماني مع أهلي جدة



موسيماني موسيماني

يبدو أن مهمة المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مع فريق أهلي جدة، ليست سهلة كما يتوقع البعض، حيث تعاقد مجلس إدارة النادي السعودي معه من أجل هدف مجدد، وهو إعادة الراقي إلى دوري المحترفين مجددا.



وأعلن أهلي جدة تعاقده مع بيتسو موسيماني في شهر سبتمبر الماضي، لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الجارية، بعدما هبط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي “دوري يلو” للمرة الأولى في تاريخه.



موسيماني تولى تدريب أهلي جدة وهو في المركز السابع برصيد 8 نقاط بعد مرور 5 جولات من عمر مسابقة “دوري يلو”، وتقدم الفريق مركزين في جدول ترتيب الجدول بعد 3 أشهر من توليه المهمة حيث يحتل “حاليا” المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

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ويستعرض “صدى البلد” 3 أزمات تواجه موسيماني مع أهلي جدة:أزمة ثقةلا يحظى بيتسو موسيماني بثقة قطاع من جماهير أهلي جدة، حيث تعرض المدرب الجنوب أفريقي لانتقادات عنيفة من جانب بعض الجماهير الأهلاوية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب التعادل مع العين سلبيا، منتصف الشهر الجاري، كما طالب البعض برحيله.كما كتب محمد الشيخي، مدير المركز الإعلامي بنادي أهلي جدة “سابقا” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: "بغض النظر عن النتيجة، صورة الأهلي الفنية مهزوزة، ماذا كان يفعل موسيماني خلال فترة التوقف؟ وهل الإدارة كانت تتابع الفريق فترة الإعداد أم كانت في إجازة".وأضاف: "لماذا يخرج موسيماني رياض بودبوز بالمشاركة في آخر الدقائق؟ وما سبب كثرة الإصابات؟ أسئلة تحتاج إلى إجابة".تذبذب النتائجيعاني فريق أهلي جدة من تذبذب في النتائج تحت قيادة بيتسو موسيماني، حيث سقط الراقي في فخ التعادل مع فريق جدة في أول لقاء تحت قيادة المدير الفني الجنوب أفريقي، ثم حقق انتصارين متتاليين على نجران 2-1 وأمام الرياض 2-0، ليسقط مجددا في فخ التعادل السلبي مع العين بعد ذلك.قاد موسيماني أهلي جدة للفوز على هجر 3-1 في الجولة الماضية.