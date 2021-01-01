في الصباح الباكر .. تفاصيل حادث أتوبيس الدقهلية



حادث أتوبيس الدقهلية حادث أتوبيس الدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية صباح اليوم الأحد حادثا مروريا على طريق جمصة - المنصورة، في دوران التخشيبة، بالقرب من قرية القطنة بمدينة بلقاس، بين أتوبيس يقل طلاب إحدى الجامعات وسيارة نقل، أسفر عن إصابة 17 طالبا كانوا في طريقهم إلى الجامعة بمحافظة الدقهلية.



تفاصيل الحادث المروري بدأت في الثامنة والنصف صباحا، حين توقفت إحدى السيارات النقل في دوران التخشيبة، وحال قدوم أتوبيس إحدى الجامعات اصطدم بالسيارة النقل أثناء توقفها وهو ما نتج عنه تهشم واجهة الأتوبيس تماما، ووقوع إصابات بين الطلاب - ركاب - أتوبيس الجامعة.



تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة أفاد وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس إحدى الجامعات في الدقهلية، وعلى الفور انتقلت قيادات مديرية أمن الدقهلية إلى موقع الحادث، وبصحبتها 12 سيارة إسعاف ووحدات المرور، وتبين اصطدام الأتوبيس بالسيارة النقل أثناء توقفها على طريق جمصة في دوران التخشيبة.

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وأخرجت وحدات الإسعاف بالتنسيق مع قوات الشرطة الطلاب من داخل الأتوبيس من أعلى سقف الأتوبيس وذلك عقب تهشم واجهة الأتوبيس تماما حتى الباب الأمامي، وتهشم الزجاج الجانبي له، وتبين إصابة 17 طالبا وطالبة جراء الحادث، وتم نقلهم عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى بلقاس العام.وأكد شهود العيان في حادث طريق جمصة، أنه أثناء توقف سيارة نقل في دوران التخشيبة على الطريق اصطدم بها أتوبيس الجامعة من الخلف، ووصلت سيارات الإسعاف إلى الحادث وتم نقل 17 مصابا من بين الطلاب جميعهم مصابين بكسور وخدوش إلى مستشفى بلقاس العام، بدون وجود وفيات بين الطلاب.السواق اتحشر.. انقاذ الطلاب من سقف الأتوبيسفيما حاولت وحدات الإسعاف والحماية المدنية فصل الأتوبيس عن السيارة النقل وذلك لإخراج السائق الذي تم حجزه بين الكرسي وواجهة الأتوبيس، كما أخرجت قوات الإنقاذ الطلاب من سقف أتوبيس الجامعة وذلك لتقديم الإسعافات لهم.وتم نقل 17 طالبا وطالبة إلى مستشفى بلقاس العام، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتحددت الإصابات بين جروح وكدمات وخدوش وذلك إثر قوة الارتطام بالسيارة النقل، فيما تم نقل سائق الأتوبيس لتلقى العلاج بالمستشفى وتوقيع الكشف الطبي عليه.