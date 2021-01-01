فيديو .. عاصفة ثلجية مميتة تجتاح أمريكا



عاصفة ثلجية عاصفة ثلجية



عرضت فضائية “يورونيوز” مقطع فيديو يرصد لقطات لـ عاصفة ثلجية مميتة شلت أمريكا في عيد الميلاد، حيث تسببت في وفاة 28 شخصا وانقطاع الكهرباء عن الملايين.



وحرمت عاصفة رافقتها ثلوج كثيفة ورياح قطبية عاتية؛ حوالى مليون منزل من الكهرباء أمس، السبت، في أجزاء من الولايات المتحدة، بينما علق المسافرون جراء إلغاء آلاف الرحلات الجوية عشية عيد الميلاد.



وتأكدت وفاة 28 شخصا على الأقل مرتبطة بالعاصفة في عدد من الولايات “أوكلاهوما، كنتاكي، ميسوري، تينيسي، وسكنسون، كنساس، نبراسكا، أوهايو، نيويورك، كولورادو وميشيغن”، بحسب شبكة "أم بي سي" الأمريكية، فيما شلّت الثلوج الكثيفة والرياح ودرجات الحرارة المتجمّدة معظم أرجاء البلاد، بما في ذلك في مناطق الجنوب ذات الحرارة المعتدلة عادة، لليوم الثالث على التوالي.

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وفي ولاية نيويورك التي تعد من الأكثر تأثرا، نشرت الحاكمة كاثي هوتشل، الحرس الوطني في مقاطعة إري ومدينتها الرئيسية بافالو، حيث ذكرت السلطات أن أجهزة الطوارئ لم تعد قادرة على التعامل مع الظروف الصعبة الناجمة عن الصقيع.