موبايل تاتش من سامسونج بمواصفات جبارة لمحدودي الدخل..بـ 2600 جنيه..

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صورة الخبر: سامسونج
سامسونج

حصل هاتف سامسونج الاقتصادى Galaxy A02s، على آخر تحديث رئيسي لنظام التشغيل أندرويد، حيث ينضم الجهاز إلى هاتف Galaxy A02s، للحصول على تحديث Android 12، والذي يعد آخر تحديث رئيسي لنظام التشغيل للجهاز منخفض التكلفة.

وبحسب ما ذكره موقع "sammobile"، زودت سامسونج أخيرا الإصدارت غير المقفلة من هاتفي Galaxy A02s وGalaxy A01، بتحديث نظام التشغيل أندرويد 12 من جوجل، من خلال البرنامج الثابت A025U1UEU1CVK6، كما يجلب التحديث واجهة المستخدم One UI 4.1 Core وتصحيح الأمان لشهر نوفمبر 2022.

سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy A02s
وينتمي هاتف Galaxy A02s، إلى فئة الهواتف المنخفضة المواصفات من سامسونج، فقد تم تصميمه بشاشة من نوع PLS LCD، تأتي بتصميم Infinity-V وبقياس 6.5 بوصة وبدقة عرض HD+.

ويتم تشغيل هاتف Galaxy A02s بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 450، والمطور بدقة تصنيع 14 نانومتر، كما يأتي الهاتف مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 أو 3 جيجابايت، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 أو 32 جيجابايت، وهي قابلة للتوسعة حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويتمتع هاتف Galaxy A02s، بكاميرا خلفية ثلاثيةالكاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعرين لتصوير العمقوالماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحزم هاتف Galaxy A02s، بطارية كبيرة بدقة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 15 وات، وزودت سامسونج الهاتف بمقبس لسماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، موجود أعلى الهاتف إلى جانب جهاز استقبال راديو FM.

ويتوفر الهاتف في 4 ألوان هي الأسود، والأزرق، والأحمر، والأبيض، مقابل سعر يبدأ من 109 دولار (أي ما يعادل 2600 جنيه مصري).

المصدر: صدى البلد

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