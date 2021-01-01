موبايل تاتش من سامسونج بمواصفات جبارة لمحدودي الدخل..بـ 2600 جنيه..

حصل هاتف سامسونج الاقتصادى Galaxy A02s، على آخر تحديث رئيسي لنظام التشغيل أندرويد، حيث ينضم الجهاز إلى هاتف Galaxy A02s، للحصول على تحديث Android 12، والذي يعد آخر تحديث رئيسي لنظام التشغيل للجهاز منخفض التكلفة.
وبحسب ما ذكره موقع "sammobile"، زودت سامسونج أخيرا الإصدارت غير المقفلة من هاتفي Galaxy A02s وGalaxy A01، بتحديث نظام التشغيل أندرويد 12 من جوجل، من خلال البرنامج الثابت A025U1UEU1CVK6، كما يجلب التحديث واجهة المستخدم One UI 4.1 Core وتصحيح الأمان لشهر نوفمبر 2022.
سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy A02s
وينتمي هاتف Galaxy A02s، إلى فئة الهواتف المنخفضة المواصفات من سامسونج، فقد تم تصميمه بشاشة من نوع PLS LCD، تأتي بتصميم Infinity-V وبقياس 6.5 بوصة وبدقة عرض HD+.
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