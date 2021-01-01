ميزة جديدة يقدمها تطبيق «الواتساب»..بدون الحاجة إلى توصيل الإنترنت..

طرح تطبيق (واتساب) ميزة جديدة انتظرها مستخدمي تطبيق (واتساب) لفترات طويلة، حيث تتيح الميزة الجديدة لتطبيق (الواتساب) استخدام التطبيق بدون الحاجة الى إنترنت، وفقا لما تم نشره موقع (freeonplate) التقني، لذا خلال السطور التالية نوضح خطوات الاستفادة من الميزة الجديدة التي قدمها تطبيق (الواتساب) لمستخدميه.
ما هي ميزة تطبيق (الواتساب) الجديدة ؟
وقدم تطبيق (الواتساب) ميزة جديدة لمستخدميه تمكنهم من استخدام التطبيق دون الحاجة إلى إنترنت وهى ميزة (الأجهزة المترابطة)، وتعمل هذه الميزة من خلال ربط مستخدم تطبيق (الواتساب) جهازه الأساسى بجهاز آخر مثل جهاز (الكمبيوتر)، ثم بعدها يتمكن مستخدم تطبيق (الواتساب) الاستفادة من الميزة الجديدة وهي الإرسال والإستقبال الرسائل دون أن يكون الجهاز الأساسى متصل بالإنترنت.
كيف يتم استخدام ميزة تطبيق (الواتساب) الجديدة دون الإتصال بالإنترنت؟
وتعد ميزة استخدام تطبيق (الواتساب) بدون استخدام الإنترنت حلًا جديدًا لمشكلة كانت تعوق عدد كبير من المستخدمين عن فتح حساباتهم الخاصة على تطبيق (الواتساب) على أجهزة أخرى وإمكانية الاستمرار في إرسال واستقبال الرسائل بدون أن يكون الجهاز الأساسى متصلًا بالإنترنت.
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