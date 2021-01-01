ميزة جديدة يقدمها تطبيق «الواتساب»..بدون الحاجة إلى توصيل الإنترنت..

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واتساب

طرح تطبيق (واتساب) ميزة جديدة انتظرها مستخدمي تطبيق (واتساب) لفترات طويلة، حيث تتيح الميزة الجديدة لتطبيق (الواتساب) استخدام التطبيق بدون الحاجة الى إنترنت، وفقا لما تم نشره موقع (freeonplate) التقني، لذا خلال السطور التالية نوضح خطوات الاستفادة من الميزة الجديدة التي قدمها تطبيق (الواتساب) لمستخدميه.

ما هي ميزة تطبيق (الواتساب) الجديدة ؟
وقدم تطبيق (الواتساب) ميزة جديدة لمستخدميه تمكنهم من استخدام التطبيق دون الحاجة إلى إنترنت وهى ميزة (الأجهزة المترابطة)، وتعمل هذه الميزة من خلال ربط مستخدم تطبيق (الواتساب) جهازه الأساسى بجهاز آخر مثل جهاز (الكمبيوتر)، ثم بعدها يتمكن مستخدم تطبيق (الواتساب) الاستفادة من الميزة الجديدة وهي الإرسال والإستقبال الرسائل دون أن يكون الجهاز الأساسى متصل بالإنترنت.

كيف يتم استخدام ميزة تطبيق (الواتساب) الجديدة دون الإتصال بالإنترنت؟
وتعد ميزة استخدام تطبيق (الواتساب) بدون استخدام الإنترنت حلًا جديدًا لمشكلة كانت تعوق عدد كبير من المستخدمين عن فتح حساباتهم الخاصة على تطبيق (الواتساب) على أجهزة أخرى وإمكانية الاستمرار في إرسال واستقبال الرسائل بدون أن يكون الجهاز الأساسى متصلًا بالإنترنت.

كيف يستفيد المستخدم من الميزة الجديدة لتطبيق (الواتساب)؟
خطوات الاستفادة من ميزة (الواتساب) الجديدة

ويمكن لمستخدمي تطبيق (الواتساب) الاستفادة من الميزة الجديدة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1- دخول مستخدم تطبيق (الواتساب) إلى قائمة الإعدادات

2- الضغط على الأجهزة المترابطة
3- الضغط على صفحة (استخدام تطبيق الواتساب على أجهزة أخرى)

4- ويضغط مستخدم تطبيق الواتساب) على الربط بين الجهازين من خلال مسح الـ QR Code

كم عدد الأجهزة التي يمكنها الاستفادة من استخدام الميزة الجديدة الميزة لتطبيق (الواتساب)؟

وتمكن الميزة الجديدة لتطبيق (الواتساب) من استخدام الحساب الخاص بتطبيق (الواتساب) على عدد (4) أجهزة مختلفة دون أن يكون الهاتف أو الجهاز الأساسى متصلا بالإنترنت، الإضافة إلى أن هذه الميزة، بالإضافة إلى أن هذه الميزة أيضًا تتيح إمكانية استمرار «الأجهزة المرتبطة» من الاستفادة من الميزة الجديدة وهي إرسال واستقبال الرسائل عبر تطبيق (الواتساب) لمدة تصل إلى 14 يوما، بعد انقطاع الهاتف الأساسي عن الإتصال بالإنترنت.

المصدر: المصرى اليوم

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