توضح تسريبات مصورة تصميم ومواصفات هاتف Honor X7a المرتقب



Honor X7a Honor X7a

رصد هاتف Honor X7a المرتقب في تسريبات مصورة إستعرضت تصميم الهاتف، كما أوضحت تسريبات تفاصيل مواصفات هذا الإصدار قبل الإعلان المرتقب.



كانت شركة Honor قد أطلقت هاتف Honor X7 خلال شهر مارس برقاقة معالج Snapdragon 680، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار X7a قريباً.



ولقد أوضحت التسريبات أن هاتف Honor X7a يأتي بشاشة مميزة بجودة عرض HD+ بحجم 6.7 إنش، ومعدل تحديث 60Hz.

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أيضاً تتميز الشاشة بنتوء القطرة للكاميرة الأمامية، كما يأتي الهاتف بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية التي تتميز بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل للقطات macro وtelephoto.كما يدعم Honor X7a رقاقة معالج Helio G37، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 12، ويضم بطارية بقدرة 5230 mAh، إلا أن التسريبات لم توضح قدرة الشحن في هذا الإصدار.كما تشير التسريبات إلى أن هاتف Honor X7a يتميز بوزن 196 جرام، أيضاً يضم مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، مع مدخل 3.5مم للسماعات، وتكشف التسريبات المصورة عن اثنان من إختيارات الألوان للهاتف هما الأزرق والأسود.