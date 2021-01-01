توضح صور مسربة تصميم هاتف موتورولا القادم Moto G13

تستعد شركة موتورولا لإطلاق هاتف Moto G13 خلال الفترة القادمة، ولقد كشفت أحدث التسريبات المصورة عن تصميم الهاتف.
كشفت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد التي نشرت عبر “MySmartPrice” عن تصميم Moto G13، وأيضاً تفاصيل مواصفات الكاميرة في الهاتف.
ويعد هاتف Moto G13 أحد الإصدارات المتوسطة، حيث تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي باثنان من النماذج 5G و4G، ومن المتوقع أن ينطلق إصدار 5G في أسواق أمريكا الشمالية، بينما ينطلق إصدار 4G في أسواق آسيا.
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