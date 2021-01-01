توضح صور مسربة تصميم هاتف موتورولا القادم Moto G13



Moto G13 Moto G13

تستعد شركة موتورولا لإطلاق هاتف Moto G13 خلال الفترة القادمة، ولقد كشفت أحدث التسريبات المصورة عن تصميم الهاتف.



كشفت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد التي نشرت عبر “MySmartPrice” عن تصميم Moto G13، وأيضاً تفاصيل مواصفات الكاميرة في الهاتف.



ويعد هاتف Moto G13 أحد الإصدارات المتوسطة، حيث تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي باثنان من النماذج 5G و4G، ومن المتوقع أن ينطلق إصدار 5G في أسواق أمريكا الشمالية، بينما ينطلق إصدار 4G في أسواق آسيا.

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أيضاً يضم Moto G13 كاميرة بتصميم مستطيل بإعدادات مزدوجة، كما تأتي الكاميرة بتصميم مسطح، مع اثنان من الحلقات، وتضم إعدادات الكاميرة الخلفية مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل.كما يتميز الهاتف بتصميم مسطح في الإطارات الجانبية، أيضاً يضم الجانب الأيمن زرالتشغيل وزر التحكم في مستوى الصوتيات.ويظهر الهاتف بتصميم مسطح للشاشة، مع حواف نحيفة، وثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية، أيضاً يضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات، ومنفذ USB C، مع مكبر صوتي grille.أيضاً من المقرر أن ينطلق Moto G13 بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بشاحن 10W.