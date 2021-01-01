تستعرض تسريبات تفاصيل مواصفات Honor Pad V8 Pro

تقدم شركة Honor قريباً للأسواق إصدارها الجديد من الأجهزة اللوحية Honor Pad V8 Pro، ولقد أوضحت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات هذا الإصدار قبل الإعلان المرتقب.
تدعم Honor جهاز Honor Pad V8 Pro اللوحي المرتقب برقاقة معالج Dimensity 8100 5G، كما أوضحت التسريبات التي جاءت من “Digital Chat Station” على منصة Weibo أن الجهاز يأتي بحجم شاشة 12.1 إنش بدقة عرض 2560 في 1600 بيكسل.
من جانب أخر يتميز الجهاز اللوحي بمعدل تحديث 144Hz، وينطلق الجهاز بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام.
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