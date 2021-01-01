تسرح هيونداي موظفي مصنعها الروسي بعد أشهر من توقف الإنتاج



هيونداي هيونداي

في يوم ما، كان مصنع شركة هيونداي في روسيا قادراً على إنتاج أكثر من 200,000 سيارة سنوياً، ولكنه منذ أشهر وإلى اليوم متوقف تماماً عن العمل.



بعد دراسة خياراتها طيل تلك المدة، قررت هيونداي الآن الاستغناء عن معظم طاقمها في المصنع الروسي الذي كان يوظف أكثر من 2,600 شخص، وقالت الشركة في بيان “بسبب استمرار تعليق الإنتاج، تتخذ هيونداي موتور خطوات لتحسين أعداد موظفيها في روسيا”. ويقع مصنع الشركة في مدينة سان بطرسبرج.



بالنسبة لمصير المصنع نفسه فلا شيء محدد إلى الآن، يعتقد أن الشركة قد تبيع المصنع. وبالنظر إلى حصة روسيا من السوق العالمي لهيونداي فقد استقطبت أكثر من 5% من المبيعات العالمية للشركة، وبالمقابل حققت شركة كيا التابعة لمجموعة هيونداي 8% من مبيعاتها في روسيا. أما بالنسبة للسوق الروسي فقد استحوذت الشركتان مجتمعتين على 22% م