تعتقد تويوتا أن الأغلبية الصامتة من الشركات تشك بمستقبل السيارات الكهربائية

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أدعى الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا أن “الغالبية الصامتة” من الشركات العاملة في صناعة السيارات لديها شكوك بشأن السيارات الكهربائية.



قال تويودا للصحفيين “العاملون في صناعة السيارات أغلبية صامتة إلى حد كبير. تتساءل تلك الأغلبية الصامتة عما إذا كان من الجيد حقًا أن تفرض السيارات كخيار واحد للمستقبل. لكنهم يعتقدون أن هذا هو الاتجاه لذا لا يمكنهم التحدث بصوت عالٍ” وأضاف “الإجابة الصحيحة لا تزال غير واضحة، ولكن لا ينبغي أن نقتصر على خيار واحد فقط”.



أما بشأن النظافة البيئية والحياد الكربوني، فقد أكد تويودا مرار بأن السيارات الكهربائية ليست هي السبيل الوحيد “لتحقيق حيادية الكربون، يجب أن نتذكر أن الكربون هو العدو الحقيقي، وليس مجموعة طاقة معينة” ووضح “وبصراحة، فإن السيارات الكهربائية ليست الطريقة الوحيدة لتحقيق أهداف حياد الكربون في العالم. نحن في تويوتا نؤمن بضرورة إنشاء مجموعة كاملة من خيارات تقليل الكربون لعملائنا من السيارات الكهربائية الهجينة، والمركبات الكهربائية الموصولة بالكهرباء، والسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، والمركبات التي تعمل بخلايا الوقود”.