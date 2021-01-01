سعر سكودا أوكتافيا بعد زيادتها مرتين في شهر واحد



سكودا أوكتافيا سكودا أوكتافيا

شهد سوق السيارات المصري مؤخرا تقديم شركة كيان ايجيبت وكيل سيارات سكودا التشيكية في مصر لزيادة سعرية جديدة (الثانية خلال ديسمبر 2022) على موديل 2022 من سكودا أوكتافيا، حيث تراوحت الزيادة السابقة من 90 إلى 125 ألف جنيه، وأصبحت الأسعار الرسمية لهذا الموديل كالتالي بعد الزيادة الجديدة التي بلغت 100 ألف جنيه على مختلف الفئات:



- فئة أولى من 800 إلى 900 ألف جنيه (زيادة 100 ألف جنيه).



- فئة ثانية من 900 إلى مليون جنيه (زيادة 100 ألف جنيه).

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- فئة ثالثة من 975 إلى مليون و75 ألف جنيه (زيادة 100 ألف جنيه).- فئة رابعة (فئة RS الرياضية) من مليون و300 ألف جنيه إلى مليون و400 ألف جنيه (زيادة 100 ألف جنيه).ويتم تقديم هذه الفئات من أوكتافيا 2022 بفئتين من المحركات، أولهما متاح بأول ثلاث فئات، وهو محرك مكون من 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، تبلغ سعته 1400 سي سي وقوته 150 حصان و250 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة 8 سرعات أوتوماتيكي ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).أما الفئة الثانية من المحركات فتتواجد بالفئة الرابعة من السيارة، وهي لمحرك مكون من 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعته 20000 سي سي وقوته 245 حصان و370 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة 7 سرعات أوتوماتيكي ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).