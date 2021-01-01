في مصر كروس لاند.. أرخص SUV من أوبل

تعتبر سيارة كروس لاند واحدة من أبرز السيارات التي تقدمها شركة المنصور للسيارات باعتبارها وكيلا لسيارات أوبل في مصر، حيث تنتمي السيارة لفئة كروس أوفر وSUV، وهي حاليا أرخص سيارة جديدة تقدمها أوبل في مصر من هذه الفئة.
وتقدم الشركة هذه السيارة بفئتين تم الإعلان عن أحدث قائمة بأسعارهما كالتالي خلال شهر ديسمبر الحالي:
- فئة أولى بسعر 550 ألف جنيه.
- فئة ثانية بسعر 580 ألف جنيه.
وتشترك الفئتين السابقتين في نفس المحرك المكون من 3 أسطوانات والمتصل بشاحن توربيني، حيث تبلغ سعة هذا المحرك 1200 سي سي، وقوته 110 حصان وعزمه 205 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).
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