سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 25 ديسمبر 2021



سعر الذهب سعر الذهب

شهد سعر الذهب في مصر اليوم السبت، استقرارًا ملحوظًا، متأثرًا بالثبات في آخر التعاملات الأسبوعية للبورصة العالمية عند مستوى 1810 دولارات للأوقية "الأونصة".



وشهدت حركة السوق المحلية حالة من الركود نتيجة عدم الاستقرار التي يشهدها سعر الذهب عالميًا.



أسعار الذهب اليوم في مصر:

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 530 جنيهًا.

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وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 681 جنيهًا.كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 795 جنيهًا.فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 908 جنيهات.أسعار سبائك الذهب اليوم:سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 3975 جنيهًا.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 7950 جنيهًا.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 15900 جنيه.سعر الجنيه الذهب:سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6410 جنيهات.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعية الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهب:تنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.مؤشرات البورصة:تتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.سعر الذهب اليوم عالميا:استقرت أسعار الذهب عند 1810 دولارات للأوقية، في تعاملات محدودة في نهاية العام مع تراجع الدولار الذي يعتبر ملاذا آمنا بعد نتائج مشجعة توصلت إليها دراسة بشأن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا وتفاؤل متزايد حيال الآفاق الاقتصادية العالمية.