

أسعار العملات أسعار العملات

تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 25-12-2022 في بداية التعاملات البنكية اليومية، واستأنفت صباح اليوم البنوك حركة التداول على العملات بعد انتهاء العطلة الأسبوعية يوميّ الجمعة والسبت، وتستعرض جريدة المال في تقرير تفصيلي يومي مُحدث سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية أمام الجنيه المصري وهي عملات: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، وذلك وفق ما توضحه قوائم حركة الصرف في البنوك العاملة في مصر، وما ينشره موقع البنك المركزي المصري حول متوسط أسعار الصرف.



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.67 جنيه للشراء، 24.74 للبيع.



سعر اليورو اليوم: 26.20 جنيه للشراء، 26.29 للبيع.

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سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.70 جنيه للشراء، 29.80 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات.سعر الريال السعودي اليوم: 6.55 جنيه للشراء، 6.58 للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم: 80.45 جنيه للشراء، 80.92 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.71 جنيه للشراء، 6.73 للبيع.سعر الدولار اليوم في البنوك المصريةبنك قناة السويس: 24.65 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.البنك التجاري الدولي: 24.68 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.البنك الأهلي المصري: 24.64 جنيه للشراء، 24.69 للبيع، وفق أسعار العملات.بنك مصر: 24.64 جنيه للشراء، 24.69 للبيع.سعر اليورو اليوم في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 26.08 جنيه للشراء، 26.31 للبيع.بنك مصر: 26.08 جنيه للشراء، 26.31 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.المصرف المتحد: 26.13 جنيه للشراء، 26.37 للبيع.البنك التجاري الدولي: 26.12 جنيه للشراء، 26.38 للبيع.سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصريةالمصرف العربي الدولي: 29.79 جنيه للشراء، 30.06 للبيع.البنك الأهلي المصري: 29.55 جنيه للشراء، 29.99 للبيع.البنك التجاري الدولي: 29.60 جنيه للشراء، 30.06 للبيع، وفق أسعار العملات.بنك مصر: 29.55 جنيه للشراء، 29.99 للبيع.سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصريةبنك التنمية الصناعية: 6.50 جنيه للشراء، 6.58 للبيع.البنك الأهلي المصري: 6.55 جنيه للشراء، 6.56 للبيع، وفق أسعار العملات.بنك مصر: 6.55 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.البنك التجاري الدولي: 6.54 جنيه للشراء، 6.58 للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصريةبنك الكويت الوطني: 76.03 جنيه للشراء، 81.15 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.البنك التجاري الدولي: 77.84 جنيه للشراء، 80.86 للبيع.بنك مصر: 77.74 جنيه للشراء، 80.65 للبيع.البنك الأهلي المصري: 77.76 جنيه للشراء، 80.65 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصريةبنك مصر: 6.71 جنيه للشراء، 6.72 للبيع.بنك المشرق: 6.69 جنيه للشراء، 6.74 للبيع.بنك كريدي أجريكول مصر: 6.70 جنيه للشراء، 6.73 للبيع، وفق أسعار العملات.البنك الأهلي المصري: 6.71 جنيه للشراء، 6.72 للبيع.