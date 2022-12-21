أسعار البيض والدواجن فى الأسواق اليوم الأحد

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أسعار البيض والدواجن

أعلنت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، عن استقرار أسعار الدواجن بالمزارع، ليسجل كيلو الفراخ البيضاء 40 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، فى حين يصل السعر للمستهلك فى الأسواق بين 44 إلى 46 جنيهًا، وقد يختلف هذا السعر بحسب كل منطقة.

سعر الفراخ البيضاء 40 جنيهًا، سعر الساسو 57 جنيهًا، والكتكوت الأبيض 1.75 إلى 2 جنيها وأمهات بيضاء 25 جنيها للكيلو والكتكوت الساسو 2.75 إلى 3 جنيه، وهذه الأسعار تعبر عن أسعار الجملة وليس السعر النهائى للمستهلك.

وتسجل أسعار البيض فى سوق الجملة 80 جنيها لسعر الأبيض فى حين يبلغ سعر البيض البلدي 78 جنيها الكرتونة وبلغ سعر البيض الأحمر 85 جنيها للكرتونة

يشار إلى أن هذه الأسعار يضاف عليها تكاليف النقل ومكاسب التجار، والتى تختلف من منطقة إلى أخرى ومن سوق إلى آخر، الأمر الذى يجعل سعر كيلو الدواجن مختلف داخل كل محافظة.

المصدر: اليوم السابع

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