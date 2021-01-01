تظهر صورة المريخ "أرض العجائب الشتوية" المذهلة من الفضاء



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

تُظهر صورة تم إصدارها حديثًا للمريخ مشهدًا جليديًا ، مع شرائط من اللونين الأحمر والأبيض ترقص عبر المناظر الطبيعية الفاترة بالقرب من القطب الجنوبي للكوكب، وفقا لتقرير Spaces.



في حين أن المشهد الثلجي قد يثير الشعور بـ "أرض العجائب الشتوية" على الكوكب الأحمر ، فقد تم التقاطها بالفعل بواسطة المركبة الفضائية " مارس إكسبريس " التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية وهذا يعني أن الصورة المتجمدة تمثل في الواقع الربيع في نصف الكرة الجنوبي للمريخ و بدأ جليد المريخ في الانحسار.



وقبل ستة أيام فقط من احتفال جزء كبير من الأرض بعام جديد ، في 26 ديسمبر سيبدأ الكوكب الأحمر عامه الجديد ، والذي سيستمر 687 يومًا على الأرض.



ويحتوي الكوكب على أربعة فصول ، الشتاء والربيع والصيف والخريف ، ومثلما هو الحال على الأرض ، يكون شتاء الكوكب الأحمر باردًا ودافئًا في الصيف ، على الرغم من أن الشتاء يكون أكثر برودة من فصلنا ، حيث تنخفض درجات الحرارة على المريخ إلى 76 درجة فهرنهايت تحت الصفر. (ناقص 60 درجة مئوية).





وتعتبر فترة عيد الميلاد المجيد خاصة بالنسبة إلى Mars Express أيضًا ويصادف يوم عيد الميلاد 2022 مرور 19 عامًا على وصول المركبة الفضائية إلى المريخ





ويمكن القول إن أبرز الملامح في الصورة التي تم إصدارها حديثًا هما فورتا تأثير هائلتان ، مرتبطتان بطبقات متناوبة من الجليد المائي والرواسب تسمى "الرواسب ذات الطبقات القطبية"، ويمكن أيضًا رؤية هذه الرواسب في التلال الممتدة بين الحفرتين.





ومع نضوب الجليد ، تظهر المزيد من المناطق المرتفعة خالية من الصقيع ، وفي جميع أنحاء الصورة تتدفق الكثبان الرملية الداكنة عبر الصقيع السطحي في مناطق أخرى.



كما تظهر حقول الكثبان الرملية على شكل تلال حادة تسير بالتوازي مع اتجاه الرياح الأكثر انتشارًا وبما يتماشى مع شكل الميزات الأساسية.



ويعتقد العلماء أن الغبار الذي يملأ هذه الكثبان قاتم لأنه ينشأ من مواد مدفونة من البراكين التي اندلعت في تاريخ المريخ القديم والتي تعرضت في النهاية لرياح المريخ القوية التي حملتها بسهولة عبر سطح الكوكب الأحمر.



وتمثل البقع المظلمة الأخرى في الصورة هذا الغبار وعمل النفاثات التي تنفجر عبر السطح الجليدي عندما يتحول جليد ثاني أكسيد الكربون الكامن مباشرة إلى غاز ، وهي عملية تسمى التسامي، وتتسبب هذه النفاثات في إطلاق نوافير من الغبار في الغلاف الجوي للمريخ ، ثم تستقر في بقع داكنة على سطح الكوكب.





ومع ذلك ، فهذه ليست العناصر الوحيدة في الصورة الناتجة عن التسامى، ويتخلل المنطقة القطبية عدد من السمات الكبيرة غير المنتظمة التي ينتجها الجليد المتسامي، وتبدو هذه وكأنها بحيرات فارغة تم حفرها في سطح المريخ ، مع ظهور مثال واضح على ذلك في الزاوية العلوية اليسرى من الصورة الجديدة.



وتعني مراقبة هذه الميزات من المدار أنه يمكن للعلماء مراقبة العمليات التي تشكل سطح المريخ وتغير مظهر المناطق القطبية.

