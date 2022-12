3 ألعاب جديدة من Bethesda ستكون حصرية على Xbox

Xbox Xbox

كشفت شركة مايكروسوفت أن هناك ثلاث ألعاب قادمة من شركة ألعاب الفيديو Bethesda Softworks ستكون حصرية على Xbox.



وبحسب التقرير، فقد كشفت مايكروسوفت هذا الأمر ردًا على الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) ضد صفقة Activision Blizzard ، وفقًا لتقارير The Verge.



وجاء في رد مايكروسوفت :"يتوقع Xbox أن تكون ثلاثة ألقاب مستقبلية - REDACTED - كلها مصممة لتلعب بشكل أساسي بمفردها أو في مجموعات صغيرة - حصرية لأجهزة Xbox وأجهزة الكمبيوتر"، وقال التقرير إنه بخلاف اللعبة الثالثة غير المعروفة ، ستجعل شركة التكنولوجيا العملاقة "Starfield" و "The Elder Scrolls VI" حصريًا لأجهزة Xbox والكمبيوتر الشخصي.



ولسنوات ، أوضحت الشركة أنها تستحوذ على استوديوهات لدعم العروض الحصرية لـ Xbox (و Game Pass)، وفي الوقت نفسه ، في وقت سابق من هذا الشهر ، رفعت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) دعوى قضائية ضد شركة Microsoft للحصول على شركة تطوير ألعاب الفيديو الرائدة Activision Blizzard ولعبتها الرائجة "Call of Duty" مقابل 69 مليار دولار.



وقالت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) إن الصفقة ، وهي الأكبر على الإطلاق في صناعة ألعاب الفيديو ، ستمكن مايكروسوفت من قمع المنافسين لوحدات تحكم ألعاب Xbox ومحتوى الاشتراك المتزايد بسرعة وشركات الألعاب السحابية.