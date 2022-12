أكبر حالات فشل صاروخية فى عام 2022 وتفسر استمرار صعوبة رحلات الفضاء

صورة أرشيفية صورة أرشيفية

شهد عام 2022 نصيبه من قصص نجاح رحلات الفضاء ، ولكن كان هناك أيضًا الكثير من المهام التي لم تسير كما هو مخطط لها.



وتحتل الصواريخ إلى آلاف الأشياء لتتحرك بشكل صحيح للوصول إلى الفضاء، لكن مشكلة واحدة فقط يمكن أن تعيد الأشياء إلى الأرض بقوة، ولقد شهد هذا العام عددًا قياسيًا من محاولات الإطلاق، ولذا فمن غير المستغرب أن تسوء الأمور في بعض الأحيان وهو ما حصر space بعضها خلال هذا التقرير.



وعلى الرغم من عدد عمليات الإطلاق التاريخية التي سارت على ما يرام هذا العام، كان هناك بالطبع من لم يصلوا إلى الفضاء مطلقًا أو فشلوا في نشر حمولاتهم بمجرد وصولهم إلى هناك.

فيما يلي قائمة ببعض أكبر إخفاقات البعثات الفضائية التي تعرضت لها في عام 2022:

1. تتطلع Astra، التي تأسست في عام 2016، إلى تأمين لنفسها مكانًا في سوق الإطلاق وتتطلع إلى البناء على رحلة ناجحة لسلسلة Rocket 3 في نوفمبر 2021. ومع ذلك انتهى إطلاقها في 10 فبراير في جولة.



2. انطلق LV0008 من مرحلتين من محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في فلوريدا ، فقد كان أداءه جيدًا في البداية ، حيث حلّق عالياً في سماء فلوريدا ، ولكن حدثت مشكلة في حوالي 3 دقائق من الرحلة، وأعلن خلال البث الشبكي أن "ذلك كان إنصافا للانفصال وانفصال المرحلة". وقعت تلك الأحداث ، ولكن ليس بالطريقة المرغوبة.



ويبدو أن الإنسيابية لم تنفصل حتى اشتعلت المرحلة العليا من المحرك ، مما أدى إلى تفجير نصفي مخروط الأنف ، ولكن أيضًا ترك المسرح في دوران سريع ، كما يتضح من وجهة نظر الكاميرا الموجودة على متن الطائرة.



وكان الحدث يعني خسارة المهمة وأربعة مكعبات صغيرة في مهمة ELaNa 41 لناسا.



3. ومرة أخرى فى يوليو 2019، أصبحت iSpace أول شركة صينية خاصة تطلق صاروخًا في المدار باستخدام صاروخها الصلب Hyperbola 1 المكون من أربع مراحل، ولم تسر الأمور على ما يرام منذ ذلك الحين ، مع إخفاقين في العام الماضي أعقبهما فشل إطلاق ثالث على التوالى.



4. وانطلق الرابع Hyperbola 1 من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في صحراء جوبي في 13 مايو، وبدأ كل شيء جيدًا في وقت مبكر وفقًا لتصوير أحد الهواة ولكن تبع ذلك صمت بدلاً من تأكيد نجاح الإطلاق، وأكدت الشركة التي تتخذ من بكين مقرا لها خسارة الصاروخ وحمولاته وفي أكتوبر كشفت أن الفشل ناجم عن مشكلة فى نظام التحكم في المواقف، مع عدم وجود سيطرة على اتجاه الصاروخ ، وتم تفعيل أمر التدمير الذاتي.



5. كما عانت أسترا من الفشل الثاني في عام 2022 في 12 يونيو مما كلف أول اثنين من مكعبات ناسا تروبيكس لدراسة الأعاصير.



وقال أماندا دورك فراي من Astra ، المدير الأول للمرحلة الأولى وإنتاج المحرك ، أثناء التعليق على الإطلاق المباشر كان هذا هو الفشل الثاني لـ Astra's Rocket 3.3 ، والذي دفع الشركة فى أغسطس لإلغاء قاذفة الإطلاق والانتقال إلى نظام إطلاق من الجيل التالى يسمى Rocket 4.



6. وأطلقت الهند صاروخًا جديدًا أطلق عليه اسم مركبة إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة (SSLV) من مركز ساتيش داهوان الفضائي على الساحل الجنوبي الشرقي للهند في 6 أغسطس، حيث تسير الرحلة الافتتاحية بشكل جيد في المراحل الأولى، قبل أن تصطدم بعقبة في المرحلة الرابعة والأخيرة.



وأدت مشكلة المستشعر إلى فشل المرحلة العليا في توصيل حمولتيها من الأقمار الصناعية إلى مدارهما المقصود ، مما يعني أنه لا يمكن استخدامهما.



وقال سوماناث رئيس ISRO فى بيان بعد الإطلاق: "تم وضع الأقمار الصناعية فى مدار بيضاوى الشكل بدلاً من مدار دائرى، موضحًا أن أقرب اقتراب للأقمار الصناعية من الأرض كان قريبًا من 47 ميلاً (76 كم) ، مما يعنى أن الغلاف الجوى سيسحبهم بسرعة كبيرة إلى الأرض، وقال سوماناث إن ISRO ستحقق فى القضايا وتستعد لرحلة تجريبية ثانية لصاروخ SSLV.



7. واكتسب صاروخ Blue Origin New Shepard شبه المداري القابل لإعادة الاستخدام الانتباه من خلال رحلاته السياحية من موقع الإطلاق One في غرب تكساس ، حيث أرسل ما يصل إلى ستة أشخاص في وقت واحد فوق خط كارمان - الحد غير الرسمي بين الغلاف الجوي للأرض وبداية الفضاء عند 62 ميلاً ( 100 كيلومتر) فوق مستوى سطح البحر.



وفي أغسطس حمل الصاروخ سادس مهمة سياحية ، لكن المهمة العلمية فقط في 12 سبتمبر لم تسر كما كان متوقعًا ، وحدثت مشكلة في معزز New Shepard قبل وقت قصير من وصول المهمة إلى ارتفاع 30000 قدم (9000 متر)، وعمل نظام الهروب كما هو مخطط له ، مما أدى إلى إبعاد الكبسولة عن المتاعب والسماح لها بالنزول بأمان إلى الأرض تحت المظلات واستعادتها بأمان .



8. وقامت Firefly بمحاولتها الثانية لإطلاق صاروخ ألفا الذي يبلغ ارتفاعه 95 قدمًا (29 مترًا) في الأول من أكتوبر، حيث انطلق من قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية في كاليفورنيا وأدخل بنجاح ثلاثة أقمار صناعية في مدار أرضي منخفض، وبدا أن الإطلاق سار على ما يرام وكان بمثابة ارتداد مرحب به بعد إطلاق Firefly لأول مرة في سبتمبر 2021 وانتهى بالفشل عندما تم إيقاف تشغيل أحد محركات المرحلة الأولى قبل الأوان.



Skyrora .9 هى واحدة من عدد من الشركات الناشئة الأوروبية التي تهدف إلى الوصول إلى المدار وتخطط لإطلاق مركبة Skyrora XL في عام 2023.



وكخطوة نحو ذلك حاولت الشركة إطلاق صاروخ شبه مداري من ساحل أيسلندا في 8 أكتوبر باستخدام صاروخ هدف الوصول إلى ارتفاع 77 ميلا (125 كيلومترا) ،قال مسؤولو الشركة إن صاروخ Skylark L لم يصل إلى الارتفاعات التي كان يستهدفها وأغلق بعد وقت قصير من إقلاعه ، وسقط في البحر النرويجي على بعد حوالي ثلث ميل (500 متر) من الموقع الساحلي.



10. وشهدت محاولة الإطلاق الأولى والوحيدة لليابان في عام 2022 انطلاق صاروخ إبسيلون من مركز أوشينورا الفضائي في 11 أكتوبر في مهمة تُعرف باسم العرض التوضيحي 3 لتكنولوجيا الأقمار الصناعية المبتكرة، وتم تدميره.



11. وأطلقت الصين صاروخها الثاني Long March 6A - وهو الحزمة الأولى من المرحلة الأساسية التي تعمل بالوقود السائل والمعززات الجانبية الصلبة - في 11 نوفمبر ، وأرسلت بنجاح القمر الصناعي Yunhai 3 إلى مداره المقصود. حسنًا ، باستثناء الأيام اللاحقة ، تعرضت المرحلة العليا التي وضعت القمر الصناعي في المدار لحدث حوّل مرحلة الصاروخ إلى وابل من الحطام المداري.



تم تتبعها في البداية بحوالي 50 قطعة وبحلول ديسمبر ، تحللت إلى سحابة من 350 جسمًا يمكن أن تشكل تهديدًا للمركبات الفضائية في المدار لعقود قادمة ، مما يضيف إلى التهديد العام الذي يشكله الحطام الفضائي في المدار الأرضي المنخفض



12. وظهر عدد من شركات الإطلاق الصينية التجارية منذ عام 2014 عندما فتحت الصين قطاعها الفضائي أمام رأس المال الخاص، وحتى الآن أطلقت هذه الشركات صواريخ صلبة أبسط وصغيرة نسبيًا، وتغير ذلك في 14 ديسمبر عندما أطلقت Landspace صاروخها Zhuque 2 الذي يعمل بالوقود السائل من Jiuquan ، والذي صادف أيضًا أن يكون أول محاولة إطلاق مدارية في العالم لصاروخ يعمل بالميثان ، متغلبًا على أمثال SpaceX و Blue Origin و United Launch Alliance الوسادة، والذي فشل أيضا .