المميزات الكاملة التى سيحصل عليها مشتركي Twitter Blue

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صورة الخبر: Twitter Blue
Twitter Blue

عندما أطلق إيلون ماسك اشتراك Twitter Blue المحدث لأول مرة (في 1 نوفمبر)، قام بإدراج بعض الميزات التي سيحصل عليها المشتركون، حيث شملت هذه الأولوية في الردود والقدرة على نشر الفيديو والصوت الطويل، وقام تويتر الآن بتحديث قائمة الميزات التي سيحصل عليها مشتركو Blue.

حيث يوجد هناك ما مجموعه 9 ميزات - من 7 - سيحصل عليها مشتركو الفئة الزرقاء، وتشمل هذه "التصنيفات ذات الأولوية في المحادثات" والقدرة على "تحميل مقاطع فيديو أطول"، وتظل الميزات الأخرى كما هي.

وإذا كنت قد اشتريت اشتراك Blue الجديد ، فإن "الترتيب ذي الأولوية في المحادثات" سيعطي الأولوية لردودك على الردود على التغريدات التي تفاعلت معها، وتسمح الميزة الثانية بشكل أساسي لمنشئي المحتوى بمشاركة المزيد من المحتوى مع متابعيهم.
وإذا كان منشئو المحتوى لديهم اشتراك Twitter Blue ، فيمكنهم تحميل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 60 دقيقة مع حجم ملف يصل إلى 2 جيجابايت.

ويمكن لمنشئي المحتوى تحميل مقاطع فيديو عالية الدقة (1080 بكسل) من الويب فقط على تويتر، فيما قالت الشركة: "يمكن للمشتركين أيضًا تحميل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 10 دقائق على iOS و Android، وإذا لم تكن مشتركًا في Twitter Blue ، فلا يزال بإمكانك تحميل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 4 دقائق على أي نظام أساسي".

وتشمل الميزات الأخرى لـ Twitter Blue رموز التطبيقات المخصصة والسمات والتنقل المخصص وأهم المقالات التي تتيح لك قراءة المقالات الأكثر مشاركة من الأشخاص الذين يتابعونهم والتراجع عن التغريدات.

توفر Twitter Blue
تجدر الإشارة إلى أن الاشتراكات الجديدة في Twitter Blue متوفرة حاليًا على الويب و iOS فقط في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة، وتقول الشركة إنها تخطط لتوسيع الاشتراك في أسواق أخرى، وعلاوة على ذلك ، لا تتوفر جميع الميزات في جميع الأنظمة الأساسية.

وعلاوة على ذلك، لن تتمكن حسابات تويتر المنشأة حديثًا من الاشتراك في Twitter Blue لمدة 90 يومًا، وقال تويتر: "قد نفرض أيضًا فترات انتظار للحسابات الجديدة في المستقبل وفقًا لتقديرنا وبدون إشعار".

المصدر: اليوم السابع

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