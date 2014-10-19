درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022

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بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 في مدن ومحافظات الجمهورية، بحسب خبراء الأرصاد.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى



- القاهرة 19 - 13

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- العاصمة الإدارية 20 - 14- أكتوبر 19 - 14- بنها 19 - 14- دمنهور 19 - 15- كفر الشيخ 18 - 15- المنصورة 19 - 14- دمياط 21 - 14- بورسعيد 20 - 14- الإسماعيلية 20 - 12- السويس 19 - 13- الزقازيق 19 - 14- شبين الكوم 19 - 14- طنطا 19 - 15- شلاتين 26 - 16- الإسكندرية 18 - 15- العلمين الجديدة 18 - 14- وادي النطرون 19 - 15- مطروح 19 - 14- السلوم 19 - 13- سيوة 19 - 10- العريش 20 - 14- رفح 19 - 15- الطور 22 - 12- كاترين 19 - 04- رأس سدر 19 - 14- نخل 17 - 07- طابا 18- 15- نويبع 19 - 14- حلايب 24 - 18- شرم الشيخ 21 - 15- الغردقة 21 - 16- مرسى علم 22 - 17- الفيوم 19 - 14- بني سويف 20 - 13- المنيا 20 - 09- أسيوط 21 - 10- سوهاج 21 - 11- قنا 21 - 12- الأقصر 23 - 12- أسوان 25 - 13- الوادي الجديد 23 - 13- أبو سمبل 22 - 14- أبو رماد 25 - 18- رأس حدربة 23-17.