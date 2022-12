تدعم جوجل مزيد من اللغات في ميزة Meet Live Captions لترجمة الإجتماعات

جوجل جوجل

كشفت شركة جوجل أن ميزة Live Captions في Google Meet ستدعم الآن مزيد من اللغات مما كانت عليه في البداية، ففي وقت سابق ، كان المشاركون في الاجتماع قادرين على استخدام هذه الميزة لترجمة الاجتماعات الإنجليزية إلى الفرنسية والألمانية والبرتغالية والإسبانية في الوقت الفعلي، والآن، سيتمكن Google Meet من تقديم ترجمات مباشرة للاجتماعات الإنجليزية إلى اليابانية والماندرين (المبسطة) والسويدية إلى جانب الاجتماعات السابقة. وحدثت جوجل نظامها الأساسي للاتصال عبر الفيديو - Google Meet - مع ميزة Live Captions في يناير، حيث تجعل هذه الميزة المفيدة مكالمات الفيديو عبر Google Meet أكثر شمولاً وتعاونًا من خلال إزالة حواجز إتقان اللغة. كما أن هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للاجتماعات أو الدورات التدريبية بين الفرق الدولية، وتهدف ميزة Live Captions في Google Meet إلى تحسين كفاءة الاجتماع من خلال ضمان أن جميع المشاركين قادرون على الحصول على نفس المعلومات. وتعد ميزة Live Captions في Google Meet متاحة فقط لإصدارات جوجل Workspace المحددة، ويتضمن ذلك - جوجل Workspace Business Standard و Business Plus و Enterprise Plus و Enterprise Starter و Enterprise Standard و Education Plus وترقية التدريس والتعلم، ويمكن لجميع المشاركين في اجتماع الفيديو تمكين ميزة Live Captions فقط عندما يستخدم المضيف أيًا من إصدارات جوجل Workspace المذكورة أعلاه. ولا تتوفر ميزة Live Captions في Google Meet إلا على إصدار الويب لمنصة مكالمات الفيديو، ولتشغيله ، يجب على مستخدمي Meet زيارة إعدادات النظام الأساسي واختيار خيار Captions، وهنا ، يمكنك العثور على خيار لغة الترجمة ضمن قسم Live Captions حيث يمكنك الاختيار من بين اللغات المتاحة. وبمجرد التمكين ، ستعرض هذه الميزة الترجمات باللغة المحددة أثناء اجتماعات الفيديو عبر Google Meet. يمكن للمستخدمين الذين يرغبون في التحقق من القائمة الكاملة للغات المدعومة زيارة مركز مساعدة Google Meet.