ماسك يأمر بإزالة بعض خاصيات السلامة من الموقع تويتر،



تويتر، تويتر،

تويتر ، أزالت شركة تويتر ميزة في الأيام القليلة الماضية كانت تروِّج للخطوط الساخنة لمنع الانتحار وموارد الأمان الأخرى للمستخدمين الذين يبحثون عن محتوى معين، وفقًا لما قاله شخصان مطلعان على الأمر قالا إن المالك الجديد إيلون ماسك أمر بذلك.



ولم يتم الإبلاغ سابقًا عن إزالة هذه الخاصية، المعروفة باسم “ThereIsHelp”، إذ ظهر في الجزء العلوي من عمليات البحث المحددة جهات اتصال لمنظمات الدعم في العديد من البلدان المتعلقة بالصحة العقلية، وفيروس نقص المناعة البشرية، واللقاحات، والاستغلال الجنسي للأطفال، والكوارث الطبيعية وحرية التعبير.



حذف الخاصية

وقد يؤدي حذف الخاصية إلى زيادة المخاوف بشأن رفاهية المستخدمين الضعفاء على تويتر.

قد يعجبك أيضا...

وقال ماسك إن الانطباعات، أو المشاهدات، للمحتوى الضار آخذة في الانخفاض منذ توليه زمام الأمور في تويتر في أكتوبر، بحسب موقع "Deccan Herald".ونشر رسومًا بيانية على تويتر تظهر اتجاهًا هبوطيًّا، حتى في الوقت الذي تتبع فيه الباحثون وجماعات الحقوق المدنية زيادة في التغريدات التي تحتوي على إهانات عنصرية ومحتويات كراهية أخرى.نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.