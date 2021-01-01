أبرز مخاوف الخصوصية الرقمية في 2023..ميتافيرس وتسريب البيانات..

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توقع تقرير حديث أن تحلّ الهواتف الذكية، محلّ المهام الورقية التقليدية، وسيصبح نموذج الميتافيرس جزءاً من الواقع، كما توقع أن يشهد العام 2023 تشكّل سوق أكثر تنوعاً لأساليب تتبع سلوك استخدام الإنترنت، بسبب فرض القوانين المحلية.



وبحسب تقرير توقعات كاسبرسكي للخصوصية في 2023، فمن المرتقب أن تفرض هذه التغييرات مزيداً من متطلبات أمن الأجهزة والتقنيات، وتشكّل مقتطفات من تقرير توقعات كاسبرسكي للخصوصية في 2023.



وتميّز هذا العام بالنشاط التنظيمي المتعلّق بالخصوصية في أنحاء العالم، والذي استهدف المؤسسات وشركات القطاع الخاص، وتعاملت بعض الإجراءات مع ممارسات المراقبة التجارية وأمن البيانات الضارّة بالمستهلكين، فيما تعامل بعضها الآخر مع التقنيات التوغّلية الخاصة بتعلم الآلات، لرفع درجة حماية البيانات الحساسة، لكن، ما زال هناك في المستقبل القريب الكثير من قضايا الخصوصية التي تواجه المجتمع، لا سيما تلك المتعلقة بالأجندات السياسية والاقتصادية الراهنة.

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وأكد خبراء الخصوصية، على أن المواجهة الكبيرة بين مختلف أصحاب المصلحة في الحوار الدائر حول الخصوصية وجمع البيانات ستؤدي إلى التوجهات التالية:1. الإنترنت والخصوصيةتقود إلى سوق أكثر تنوعاً (وأكثر محلية) لأساليب تتبع السّلوك والتدقيق على نقل البيانات عبر الحدود، فتزخر معظم صفحات الويب بالمتتبعات غير المرئية التي تجمع البيانات السلوكية المستخدمة في الأساس للإعلانات الموجّهة.وبينما توجد العديد من الشركات العاملة في مجال الإعلانات القائمة على السلوك، يُنظر إلى شركات التقنية الأمريكية الكبرى، مثل "ميتا" Meta و"أمازون" Amazon و"جوجل" Google باعتبارها شركات رائدة لا يرقى إليها الشك، لكن السلطات في العديد من المناطق أصبحت أكثر حذراً من تزويد الشركات الأجنبية بالبيانات، ما يجعل المؤسسات تفضّل الشركات المحلية في توجّه قد يكون له في المقابل تداعيات على الخصوصية.2. الهواتف الذكية تحلّ محلّ المستندات الورقيةكثيراً ما تُستخدم الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة الأخرى على نطاق واسع اليوم باعتبارها طريقة لسداد المدفوعات، ما يجعل البطاقات المصرفية البلاستيكية في بعض البلدان مما عفا عليه الزمن.كذلك يمكن استخدام الهواتف الذكية للأغراض الطبية، مثل إظهار الدليل على حالة التطعيم أو حالة الإصابة بفيروس كورونا، أو حتى كنسخة رقمية من بطاقة الهوية، هذا الاستخدام قد يجلب الراحة والخطر معاً؛ فمن ناحية، قد يساعد النظام الذي يُنفّذ بطريقة صحيحة في إجراءات التحقق اليومي من الهوية دون الحاجة إلى إظهار مستند الهوية الأصلي المشتمل على تفاصيل أخرى مثل الاسم أو عنوان السكن، لكن في المقابل، يؤدي استخدام الهاتف الذكي لتخزين مقادير متزايدة من البيانات الشخصية إلى خلق "نقطة فشل واحدة"، ما يثير مخاوف أمنية جدّية، الأمر الذي يفرض مطالب ملحّة تتعلّق بأمن الأجهزة المحمولة وطريقة تخزين البيانات عليها مع الحفاظ على الخصوصية.3. المؤسسات تحارب العامل البشري في الأمن الرقمييظل الأفراد الحلقة الأضعف في منظومة الأمن الرقمي في المؤسسات، نظراً لأن المؤسسات تزيد من توظيف الإجراءات الأمنية الشاملة التي تتراوح بين حماية النقاط الطرفية والقدرات الممتدة في الكشف عن التهديدات والاستجابة لها، وصولاً إلى البحث الاستباقي عن التهديدات.ومن المتوقع أن تتسبب أخطاء التهيئة في الحلول السحابية الخاصة بتخزين البيانات في وقوع حوادث تسرّب أقلّ للبيانات، في حين أن المزيد من هذه الحوادث ستنجم عن الأخطاء البشرية. وقد تستثمر الشركات في حلول منع تسرّب البيانات، وتعمل على إثراء جهود التوعية الشاملة للمستخدمين بالأمن الرقمي، للتخفيف من حدّة هذه التهديدات.4. مزيد من مخاوف الخصوصية بميتافيرستكفي كمية البيانات التي يولّدها الأفراد فقط عن طريق إجراء المدفوعات الرقمية وحمل الهاتف المحمول على مدار اليوم للوصول إلى استنتاجات حسّاسة، ومن شأن الأجهزة المنزلية الذكية والمدن الذكية التي تنشر كاميرات المراقبة في جميع نواحيها، والسيارات المجهزة بكاميرات متعددة، والاعتماد المتزايد على إنترنت الأشياء، إضافة إلى الرقمنة المستمرة للخدمات، أن تجعل الخصوصية الشخصية، على الأقلّ في المدن، شيئاً من الماضي. وبينما يهدف الميتافيرس إلى جلب التجارب الواقعية إلى عالم الإنترنت، فإن الخبراء يرون أن عالم الإنترنت بات أصلاً يستحوذ على المجال المادي.5. تأمين ضدّ تسرّب البيانات.تجري الكثير من أوجه الحياة العصرية المريحة على حساب خصوصية الأفراد؛ فطلب الطعام أو سيارة الأجرة عبر الإنترنت مثلاً، يؤدّيان على الأقلّ إلى الكشف عن بيانات جغرافية حساسة. لكن الوعي بالخصوصية آخذ في الازدياد، إذ بدأ الأفراد في اتخاذ تدابير وقائية لتأمين حساباتهم الشخصية وتقليل حضورهم الرقمي، ومن ذلك تأمين الذات ضدّ حوادث اختراق البيانات. وبالرغم من وجود خدمات لتعويض الخسائر في حالة سرقة الهوية، يُتوقع أن تتسع خدمات التأمين على البيانات في المستقبل.وقال فلاديسلاف توشكانوف خبير الخصوصية لدى كاسبرسكي، إن العام 2022 شهد تحوّل سوق البيانات العالمية نحو الشركات المحلية، بفضل زيادة النشاط التنظيمي، لافتاً في الوقت نفسه إلى انشغال العالم في هذا العام بالأحداث التي أظهرت كيف يمكن أن يؤثر جمع بيانات المستهلكين تأثيراً مباشراً في العلاقات بين المواطنين وحكوماتهم