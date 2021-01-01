5 أطعمة تقضي على رائحة الفم الكريهة..«أبرزهم المخلل والزبادي»..

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رائحة الفم الكريهة هي إحدى اسباب فقدان الفرد الثقة في نفسه وشعوره بالحرج، ولذلك يحرص الجميع على بقاء رائحة الفم منعشة من خلال استخدام غسول الفم أو مضغ اللبان أو تقشير الأسنان أو حتى كشط اللسان ولكن اكتشف العلماء أن كل هذه العلاجات ما هي إلا تعزيز مؤقت لنظافة الفم لدى شخص ما.



لتبقى معها العادات السيئة أو العوامل الوراثية قائمة مسببة عودة رائحة الفم الكريهة، والتي تنتج عن مركبات الكبريت المتطايرة التي تحدث عندما تقوم البكتيريا التي تعيش على سطح اللسان بتكسير البروتينات بسرعة كبيرة ما يؤدي إلى وجود فائض من المادة الكيميائية ذات الرائحة الكريهة.



لتتوصل دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة سيتشوان بالصين إلى علاج فعال ومتاح في معظم مطابخ العالم يقضي على رائحة الفم الكريهة ومسبباتها، فبعد تحليل 7 دراسات سابقة اهتمت بالتعرف على مدى تأثير البروبيوتيك تلك البكتيريا الجيدة التي تعيش في الجسم وتتحلل وتمتص العناصر الغذائية من الطعام وتحمي من البكتيريا الضارة على طرد البروتينات المسؤولة عن الرائحة الكريهة مثل البكتيريا السيئة.

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وتوصلت الدراسة أن تلك البكتريا الجيدة والتي تسمى بـ "البروبيوتيك" يمكن أن تقلل من شدة رائحة الفم الكريهة عن طريق منع تحلل الأحماض الأمينية والبروتينات بواسطة البكتيريا السيئة في الفم مما يحد من إنتاج المنتجات الثانوية ذات الرائحة الكريهة وفقا لموقع ديلي ميل.وأشارت الدراسة إلى أن درجات رائحة الفم الكريهة انخفضت بشكل ملحوظ بين أولئك الذين تناولوا الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك مقارنة مع أولئك الذين تناولوا دواء وهمي كعلاج لرائحة الفم الكريهة، ومن أبرز تلك الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك:- الزبادي- خبز العجين المخمر- شوربة الميسو اليابانية التقليدية القائمة على تخمير الصويا- المخللات- شاي كومبوتشا الغني بالبروبيوتيك