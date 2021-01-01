صدمة.. طلبت من إحدى شركات الشحن تابلت لتجد المفاجأة

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت أم أن تفاجأ طفلتها الصغيرة، بجهاز تابلت صغير، فطلبت من إحدى شركات التجارة الإلكترونية التابلت، لتتفاجأ بوجبة كورن فليكس في العلبة.

وطلبت ليزي باتيسون، الكمبيوتر من شركة تجارة إلكترونية، في أكتوبر لتهديه لابنتها البالغة من العمر 10 سنوات في عيد الميلاد.

وأبقت المرأة الصندوق مخفيا لنحو شهرين، عندما اكتشفت أن الطرد يحتوي على «وجبة الإفطار الشهيرة»، وعندما تواصلت شركة التجارة الإلكتروني، أخبرتها الشركة أن فترة الإرجاع التي تبلغ 30 يوما قد انقضت.

وبعد عدة محاولات، وافقت الشركة على طلب الاسترداد وأعادت النقود، بالإضافة إلى قسائم هدايا بقيمة 40 جنيها إسترلينيا.

وقالت المرأة: «قلقي الرئيسي هو أنه سيكون هناك عدد من الأطفال في صباح عيد الميلاد، سيفتحون ما يعتقد آباؤهم أنه جهاز لوحي أو كمبيوتر محمول، ليكتشفوا غير ذلك، لأن الآباء لم يفتحوا الصندوق»، بحسب شبكة الإذاعة البريطانية.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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