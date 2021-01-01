صدمة.. طلبت من إحدى شركات الشحن تابلت لتجد المفاجأة

قررت أم أن تفاجأ طفلتها الصغيرة، بجهاز تابلت صغير، فطلبت من إحدى شركات التجارة الإلكترونية التابلت، لتتفاجأ بوجبة كورن فليكس في العلبة.
وطلبت ليزي باتيسون، الكمبيوتر من شركة تجارة إلكترونية، في أكتوبر لتهديه لابنتها البالغة من العمر 10 سنوات في عيد الميلاد.
وأبقت المرأة الصندوق مخفيا لنحو شهرين، عندما اكتشفت أن الطرد يحتوي على «وجبة الإفطار الشهيرة»، وعندما تواصلت شركة التجارة الإلكتروني، أخبرتها الشركة أن فترة الإرجاع التي تبلغ 30 يوما قد انقضت.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!