أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق الأحد 25 ديسمبر



أسعار اللحوم الحمراء أسعار اللحوم الحمراء

شهدت أسعار اللحوم الحمراء حالة من الاستقرار اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 حيث ساهمت مشروعات الثروة الحيوانية التي نفذتها الدولة في زيادة الإنتاجية.



وقد سجل سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 150 إلى 170 جنيها للكيلو حسب المنطقة.



وبلغ سعر الفلتو الكندوز حوالى 170 جنيها للكيلو، وسعر الروستو الكندوز 170 جنيها للكيلو .

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كما بلغ سعر كيلو اللحم الضأن 145 جنيها وسجلت الكبدة البقري والضأن 145 جنيها للكيلو وتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 120 إلى 140 جنيها للكيلو.جدير بالذكر أن المنافذ التي وفرتها القوات المسلحة ووزارات الداخلية والتموين والزراعة ساهمت بشكل فعال في توافر اللحوم بشكل كبير في الأسواق، والتي يتم طرحها بشكل مستمر وبأسعار مخفضة ، مما جعل شريحة كبيرة من المواطنين يفضلون شراء اللحوم الحمراء منها بدلًا من محلات الجزارة.ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، في تصريح خاص لـ«بوابة أخبار اليوم» أنه تم توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة البلدية والمواد الغذائية والسلع الاستراتيجية في إطار مبادرة الوزارة «خير مزارعنا لأهالينا» وذلك بناءً على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يوميا لتلبية احتياجات المواطنين ومساهمة من الوزارة في تقديم هذه الخدمة بأسعار تنافسية للمواطنين لحمايتهم من جشع التجار.وقال رئيس قطاع الإنتاج، إن القطاع يمتلك 131 منفذ تسويقي منهم 121 منفذ ثابت بمختلف المحافظات بجانب 10منافذ متحركة، لافتاً إلى أنه تم توفير جميع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة حيث يباع كيلو الأرز الحبة العريضة بسعر 15جنيها و يباع كيلو الأرز الحبة الرفيعة بسعر 12جنيها ويباع كيلو العدس بسعر 35 جنيها والفاصوليا 31 جنيها وزيت 3/4 بسعر 25 جنيها.وأشار السباعي، إلى أن اللحوم البلدية تباع بسعر 150 جنيه لكيلو الكندوز الصغير ولحوم الضاني 145 جنيه وطرح اللحوم البرازيلية المستوردة 130 جنيها للكيلو و110 جنيها سعر كيلو الكبدة، لافتاً إلى أن جميع المنتجات تمتاز بأعلى جودة ممكنة وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق 20%.