الثلث الأخير من الحمل .. نصائح للاعتناء بجنينك



نصائح للاعتناء بجنينك نصائح للاعتناء بجنينك

يمكن أن يكون الحمل وقتًا جميلًا ولكنه صعب ومربك، خاصة للأمهات الحوامل الجدد، مع وجود العديد من الاقتراحات والنصائح من العائلة والأصدقاء والجيران والغرباء، قد يكون من الصعب معرفة ما يجب فعله وما لا يجب فعله، ويجب الاهتمام بشكل خاص خلال الشهور الأخيرة للحمل، وإليك بعض الاقتراحات حول كيفية رعاية الأم لنفسها وطفلها في الثلث الثالث من الحمل، وفقا لموقع "doctor.ndtv".



1. التخلص من التوتر

الأسبوع الثامن والعشرين من الحمل ويمكن أن يكون وقتًا مرهقًا وقلقًا للغاية بالنسبة للأم لأنه يجب عليها الاعتناء بصحتها والحمل والاستعدادات المستقبلية للترحيب بالطفل، بالإضافة إلى غيرها من الأعمال اليومية، على الرغم من أنه من المستحيل التخلص من التوتر، يُنصح بضرورة تقليل العوامل المسببة للتوتر، وتجنب الأشخاص السامين، وإحاطة النفس بأشخاص محبين ومفيدين، والبحث والتخطيط لجميع أنواع المواقف قبل تجنب القلق .



2. التأكد من أن تكون بصحة جيدة

من الضروري تلبية الاحتياجات الغذائية للمرأة الحامل في الثلث الثالث من الحمل عن طريق تناول الفواكه والخضراوات ذات الأوراق الخضراء، تأكد من عدم وجود نقص في الأطعمة التي توفر DHA والكالسيوم وفيتامين د والحديد والبروتين والمغنيسيوم والدهون الأساسية ، فهذه العناصر الغذائية ضرورية لصحة الأم ونمو الطفل.

قد يعجبك أيضا...

3. الحصول على قسط من الراحةمع اقتراب النساء من الولادة، قد يبدأن في الشعور بالتعب والضعف، ما قد يسبب مشاكل مثل التهيج والأرق وصعوبة النوم، يوصى بأخذ قسط كافٍ من الراحة لتنشيط الجسم وتحسين الحالة المزاجية للتعامل مع الأمور الأخرى بشكل أكثر فاعلية.4. تقليل المخاطرمن الأفضل تجنب المخاطر مثل السفر إلى أماكن صعبة، أو القيام بتمارين ثقيلة، أو تناول أي طعام أو دواء يمكن أن يحتوي على مكونات ضارة.5. انتبهى للمضاعفاتفي بعض الأحيان، تبدأ النساء في المعاناة من مضاعفات أثناء الحمل ، مثل النزيف ، والصداع الشديد، وانفجار الماء المفاجئ دون الدخول في المخاض، وانخفاض حركة الجسم، ونزلة برد أو حمى لا تزول، أو تسرب من الثديين، جميع المضاعفات مختلفة وقد يكون لها تأثير طفيف أو كبير حسب الظروف، سيوفر الاتصال بالطبيب بمجرد أن يلاحظ الناس هذه الأعراض أفضل فرصة للشفاء الفعال.