جنوب الجيزة .. غلق وتشميع سناتر للدروس الخصوصية



غلق وتشميع سناتر للدروس الخصوصية غلق وتشميع سناتر للدروس الخصوصية

أغلقت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب الجيزة سنترين للدروس الخصوصية بشارع جسر الكونيسة، وذلك فى إطار الإجراءات الرادعة التى اتخذتها المحافظة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها لما لها من أضرار بالغة على المنظومة التعليمية وأولياء الأمور.



وشملت السناتر التي تم غلقها وتشميعها، سنتر دروس ليالي بشارع الياسمين المنيب، وسنتر دروس أولاد خلف شارع المدرسة المنيب، حيث تم مصادرة محتوياتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وذلك بمتابعة طه عبد الصادق رئيس حي جنوب الجيزة.



وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بتكثيف حملات ضبط واتخاذ الإجراء القانونى حيال مراكز وسناتر الدروس الخصوصية مع المرور الدورى والتصدى بكل حزم لكافة المخالفات، مشددا على ضرورة مداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة، حفاظا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور.



وكانت المحافظة قد شنت من خلال حي العمرانية، حملات مكبرة لغلق سناتر الدروس الخصوصية بالحي، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتمشيط المراكز وسناتر الدروس الخصوصية وغلقها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لما لها من أضرار على العملية التعليمية.



وأسفرت الحملة، عن غلق عدد من السناتر ومصادرة محتوياتها بشوارع كفر طهرمس وعثمان محرم وخاتم المرسلين ومستشفى الصدر، وذلك بمتابعة سمير عويضة رئيس حى العمرانية والإدارات المعنية، وذلك فى إطار حرص المحافظة على مجابهة المراكز وسناتر الدروس الخصوصية والمنشآت التى تمارس أنشطة تعليمية بالمخالفة.



كما شنت المحافظة، حملة مكبرة بالوراق لإزالة المخالفات والتعديات على الطريق العام وغلق سناتر الدروس الخصوصية ومنع الأنشطة المخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لما لها من أضرار على العملية التعليمية، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

