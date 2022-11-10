طب بيطرى كفر الشيخ .. طلاب الفرقة الأولى يؤدون الامتحانات إلكترونيًا



طب بيطرى كفر الشيخ طب بيطرى كفر الشيخ

أدى طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب البيطرى اليوم السبت، الموافق 24 ديسمبر، 2022 آخر امتحان عملى فى مادة نظم الحاسب الآلى بمركز الاختبارات الإلكترونية بكلية العلاج الطبيعى بإجمالى عدد طلاب 419 طالبا، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقى رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن عميد كلية الطب البيطرى، والدكتور بسيونى عبد القادر هليل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.







يُشرف على متابعة الاختبارات العملية الدكتور عمرو أبو هانى المدير التنفيذى للمعلومات والمشروعات ومهندسى مركز الاختبارات الالكترونية نوال محمد صالح، ايهاب محمد رزق، عزه حسن عبد الغفار، دينا فتحى قنديل، صفا على عبد العظيم، روان بهاء البرهامى، عبد الله الجنبيهى – مهندس شركة ACT، خلود محمد خالد مهندس مقيم شركة MKCL.

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وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس الجامعة، الانتهاء بنجاح من أداء طلاب القطاع الطبى والبالغ عددهم 40174 طالب للاختبارات الإلكترونية "الميد تيرم" خلال الفترة من يوم 10/11/2022 إلى يوم 13/12/2022 بمركز الاختبارات الإلكترونية بمعامل كلية العلاج الطبيعى ومدرج 800 ومعمل كلية العلوم وذلك بواقع 67 مقرر دراسى 14 مقرر لكلية الطب، 15 مقرر لكلية الصيدلة، 26 مقرر لكلية العلاج الطبيعى، 9 مقررات لكلية التمريض، و3 مقررات للمعهد الفنى للتمريض.وأشار الدسوقى إلى استعداد مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة لامتحانات الفصل الدراسى الأول من العام الجامعى 2022/2023 وذلك خلال الفترة من 1/1/2023، بإجمالى 96 مقرر بواقع 38 مقرر لكلية طب الفم والأسنان، 15 مقرر لكلية الصيدلة، 15 مقرر لكلية العلاج الطبيعى، 16 مقرر لكلية الطب البيطرى، 9 مقررات لكلية التمريض، و3 مقررات المعهد الفنى للتمريض.وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن مركز الاختبارات المركزية الإلكترونية بالجامعة مصمم طبقًا للمواصفات القياسية لمراكز الاختبارات الإلكترونية، وتم تزويده بأحدث الأجهزة وخدمات الإنترنت ليكون المركز نموذجًا مثاليًا لمراكز الاختبارات الإلكترونية على مستوى الجامعات.