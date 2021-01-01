كارثة تنهي حياة 20 روسيًا| تفاصيل الحريق المروع

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كارثة تنهي حياة 20 روسيًا

لقي الكثير من الروس حتفهم في حريق اندلع في دار للمسنين، وفق ما أعلنت السلطات اليوم، السبت، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم السبت، إنه في فاجعة كبيرة، لقي 20 شخصا مصرعهم، في حريق اندلع بدار لرعاية المسنين، في مدينة كيميروفو الواقعة في سيبيريا.

نشبت النيران في مبنى خشبي من طابقين لرعاية المسنين في روسيا، في ساعات الصباح الأولى، ونتج عنه كارثة وفاة الـ 20 شخصا.

وتقع البلدة على بعد 3 آلاف كيلومتر شرق العاصمة الروسية موسكو.

وفور وصول إشارة الحريق، تحركت قوات الإنقاذ لموقع الحريق بدار المسنين، لكن كانت ظروف الحريق أسرع، فمات العشرون شخصا، علاوة على المصابين.

وقال حاكم منطقة كيميروفو، سيرجي تسيفيليف، إنه "سيتم فحص جميع دور رعاية المسنين الإقليمية، لا سيما دور الرعاية الخاصة، في الأسبوع المقبل".

فيما فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بعد حريق كيميروفو.
وذكرت تقارير إخبارية أن السبب المحتمل لحدوث الكارثة، كان من اشتعال النيران من موقد التدفئة في الدار، وليس بسبب ماس كهربائي.

المصدر: elbalad

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