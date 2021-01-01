كارثة تنهي حياة 20 روسيًا| تفاصيل الحريق المروع

لقي الكثير من الروس حتفهم في حريق اندلع في دار للمسنين، وفق ما أعلنت السلطات اليوم، السبت، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وقالت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم السبت، إنه في فاجعة كبيرة، لقي 20 شخصا مصرعهم، في حريق اندلع بدار لرعاية المسنين، في مدينة كيميروفو الواقعة في سيبيريا.
نشبت النيران في مبنى خشبي من طابقين لرعاية المسنين في روسيا، في ساعات الصباح الأولى، ونتج عنه كارثة وفاة الـ 20 شخصا.
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