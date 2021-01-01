الإفتاء تجيب .. هل تنظيف الرجل حاجبيه من المنهي عنه

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تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: «ما حكم إزالة الشعر الموجود بين الحاجبين بالنسبة للرجال؟».



أجاب الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إنه يجوز إزالة الشعر الموجود بين الحاجبين بالنسبة للرجال فهو ليس من النمص المنهي عنه.



قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، متحدثا عن حكم حلق شعر الجسم للرجال، إن بعض فقهاء الحنابلة أجاز إزالة الشعر بالليزر، إذا كان بغرض تقليل إزالته بالأدوات التقليدية أو إزالته بشكل نهائي.

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وأضاف شلبي في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء، ردًا على سؤال: ما حكم حلق شعر الجسم للرجال بالليزر؟.أنه لا بأس بإزالة الشعر في المناطق الحساسة بأي طريقة مباحة غير ضارة، حتى لو كانت الإزالة فيها دائمة أي باستعمال الوسائل الحديثة كـ"الليزر"، شرط أن يراعى الجنس عند فعل ذلك، فيفعل ذلك الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة.