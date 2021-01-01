نصائح .. للحفاظ على صحة الرئتين في الشتاء



للحفاظ على صحة الرئتين للحفاظ على صحة الرئتين



يتأثر الجهاز التنفسي أكثر أثناء الطقس البارد في مثل هذه الحالة ، إذا كان هناك خطر الإصابة بالفيروس والتلوث مثل covid-19، فإن المشكلة تصبح أكثر خطورة تعتبر الرئتين أهم جزء في الجهاز التنفسي ، حيث يمد الجسم بالأكسجين ، ويزيل ثاني أكسيد الكربون في مثل هذه الحالة ، يجب اتخاذ تدابير لتقوية الرئتين حتى تتمكن من القتال بشكل أفضل في حالة الإصابة.



كشف موقع هيلثي عن نصائح مثل تجنب (أو الإقلاع عن) التدخين ، والابتعاد عن المناطق شديدة التلوث ، وممارسة الرياضة بانتظام. سيحدث ذلك. لكن هل تعلم أن تناول الأطعمة الصحيحة مهم جدًا أيضًا لتعزيز وظائف الرئة الصحية؟



قم بتضمين هذه الأطعمة في نظامك الغذائي للحفاظ على صحة رئتيك

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كُركُميشير خبراء الغذاء إلى أن الكركم غالبًا ما يستخدم لتعزيز الصحة العامة بسبب خصائصه القوية المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات. مركب الكركمين الموجود في الكركم مفيد بشكل خاص لدعم وظائف الرئة.الفلفل الحاريعتبر الفلفل الحلو من أغنى مصادر فيتامين سي. يعمل كمضاد للأكسدة في جسمك ، مما قد يساعد في تقليل الالتهاب مع تعزيز صحة الرئة.زنجبيليمكن أن يقلل الاستهلاك المنتظم للزنجبيل من تلف الرئة الناجم عن فرط التأكسج والالتهابات . إلى جانب ذلك ، يعمل الزنجبيل أيضًا على تكسير المخاط السميك ويساعد في إخراجها من الجسم.شعيرالشعير عبارة عن حبة كاملة مغذية وغنية بالألياف. الألياف العالية لها تأثير وقائي على وظائف الرئة. كما أن مثل هذه الأنظمة الغذائية مفيدة في تقليل مخاطر الوفاة بسبب أمراض الرئة.الخضار الورقيةالخضار الورقية الخضراء مثل السبانخ واللفت والملفوف هي مصدر غني للكاروتينات والحديد والبوتاسيوم والكالسيوم والفيتامينات. هذه العناصر الغذائية لها تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ، مما قد يساعد في تقليل التهاب الرئة وتعزيز الصحة العامة.عين الجملتعمل أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في الجوز كمضاد للالتهابات. بمساعدة انتفاخ الرئتين وتحسين قدرتك على التنفس.ثوميحتوي الثوم على مركب يسمى الأليسين ، والذي يعمل كعامل مضاد حيوي قوي. يساعد في إزالة التهابات الجهاز التنفسي التي تسد الرئتين وتزيد البلغم مما يسبب ضيق التنفس.يوجد أيضًا خصائص مضادة للالتهابات في الثوم ، مما يحسن الربو عن طريق تقليل الالتهاب في الرئتين ويقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة.